Департамент охраны памятников не одобрил бирюзовый дом в Ярославле

Совершенно неожиданный цвет недавно приобрел один из домов на улице Депутатской в центре Ярославля. Ярко-бирюзовый фасад открывшегося здесь нового магазина шоколадной фабрики «Собрание» явно привлекает внимание. Только, наверное, не то, на которое рассчитывали владельцы строения. Многих такая окраска старинного здания откровенно возмутила.

Ярославцы подняли шум в соцсетях: после реставрации дом стал выделяться из ансамбля исторических зданий, радикальный цвет фасада портит спокойный классический облик города. К тому же и само здание является памятником архитектуры и истории.

– На памятниках архитектуры цвет архитектор-реставратор определяет по покрасочным зондажам (ковыряет штукатурку в разных частях фасада) и принимает решение, на какой период выбрать раскрас. А не как вздумается, – пишет на своей странице в «Фейсбук» архитектор и градозащитница Ольга Мазанова.

Многие горожане считают, что бирюзовый фасад больше напоминает новодел, железнодорожный вагон первого класса или архитектурного представителя средиземноморских мотивов. Другие пользователи сети, напротив, находят реставрацию удачной и предлагают покрасить рядом стоящие дома в такие же жизнеутверждающие цвета.

– Жёлтый дом под покраску надо и все хорошо будет, - оставила свой комментарий Инесса Воробьева. - На фоне этого нового хорошо прокрашенного бирюзового фасада он совсем грустно выглядит

Но помимо изменения цвета, здание потерпело и ряд изменений: куда-то исчезли рамочные наличники окон и дверей, малоэтажный и подоконный пояса на фасаде. В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области пояснили, что согласование таких радикальных перемен было необходимо, но пользователь здания это проигнорировал. Департамент проводил предварительную проверку, но она была еще до начала ремонтных работ. Пользователю здания – шоколадной фабрике «Собрание» направлено предостережение от департамента. Кроме того, департамент готовит документы по этому дому в прокуратуру.