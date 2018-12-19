«Рейтинг-76» - местным властям в помощь

Живой механизм

Социально-экономическая ситуация в муниципальных районах региона складывается очень по-разному. Некоторые районы в «эпохе застоя» пребывают годами. Чтобы понять, где на результатах развития сказываются объективные обстоятельства, а где на них влияет субъективный фактор, весной 2017-го Дмитрий Миронов поручил правительству создать систему «Рейтинг-76».

Как и просил глава региона, система учитывает ключевые направления социально-экономического развития территорий: развитие экономики, сельского хозяйства, инфраструктуры, социальной сферы, эффективность муниципального управления, а также качество решения вопросов экологии и безопасности. По итогам лучшие муниципальные образования получают денежные гранты губернатора на развитие территорий.

- «Рейтинг-76» – проект, который направлен на здоровую конкуренцию между муниципальными районами. На средства гранта в регионе восстановили многие объекты. В общеобразовательных школах, детских садах, домах культуры сделали капитальные ремонты, восстановили отопление и пожарную сигнализацию, строятся спортивные центры, облагораживаются территории рядом с учреждениями культурного наследия. Наша система – живой механизм, - отмечает куратор проекта заместитель председателя правительства Ярославской области – директор департамента экономики и стратегического планирования Екатерина Троицкая.

Рейтинг за 2018 год рассчитывался на основе достигнутых значений по семи ключевым направлениям социально-экономического развития территорий. Оценка работы органов местного самоуправления производится ежеквартально. Общая сумма губернаторских грантов составляет 50 млн. рублей.

В 2018 году для расчета «Рейтинга-76» использовали 7 ключевых направлений социально-экономического развития территорийФото: (инфографика) Ксения КУЗНЕЦОВА

Мечты сбываются

По итогам 2017 года 6 муниципальных районов области стали обладателями губернаторского гранта. Лидировал в рейтинге Угличский муниципальный район: за первое место ему перечислен грант в 20 миллионов рублей. Деньги пошли на реконструкцию и приведение в порядок 16 социально важных для угличан объектов. Среди них, например, Угличская детская художественная школа, основанная в 1976 году. Последнее ее местонахождение - старое здание на территории Богоявленского монастыря. Теперь она расположилась в обновленном здании со светлыми и просторными помещениями и благоустроенной территорией на улице Никонова.

Кроме учебных классов, в школе есть комната ожидания для родителей, выставочный зал, вход для маломобильных групп населения. На новом месте школа расширяет свои возможности: планируется в два раза увеличить число учеников и ввести в программу дополнительные дисциплины.

- Мы о таком только мечтали! - сказала во время церемонии открытия директор детской художественной школы Людмила Очкина.

Отремонтирована в Угличе и средняя школа № 7, расположенная в самом густонаселенном районе города. Отпраздновал новоселье детский сад в Заозерье, где даже в спальне для дошколят теперь теплые современные полы. Ученики и учителя Головинской школы радуются современному пищеблоку. И это только малая часть преобразований, качественно улучшивших жизнь в Угличском районе.

- Губернаторский грант, который мы получили по итогам прошлого года как лидеры «Рейтинга-76», стал для нас ощутимой помощью. На эти деньги привели в порядок объекты, которые долгие годы будут работать на благо всех жителей города и района. Все ремонты мы сделали капитально, чтобы в последующие годы к ним не возвращаться, - говорит глава Угличского района Анатолий Курицин.

Там детская площадка, здесь Дом культуры

Не отстают от угличан и другие победители «Рейтинга-76». Так, в Тутаевском муниципальном районе, занявшем второе место, за счет средств губернаторского гранта отремонтирована система отопления в средней школе № 6, смонтирован узел учета теплоэнергии в лицее № 1, приведена в порядок пожарная сигнализация в Никольской общеобразовательной школе и в Павловской школе имени А. К. Васильева, а в Столбищенской - канализация.

Отремонтирована дорога к деревне Емишево. Благоустроена площадка вокруг храма Святителя Николая. У молодежи появилась долгожданная скейт-площадка.

- В прошлом году Тутаевский район получил губернаторский грант в размере 10 миллионов рублей. Средства были распределены по сельским поселениям. В Борисоглебе мы поставили детский городок, лавочку, урны. Село не такое большое, но детей много. А раньше ребятам негде было даже поиграть, - рассказал глава администрации Левобережного сельского поселения Михаил Ванюшкин.

А в деревне Мартыново Мышкинского района после ремонта торжественно открылся Дом культуры. Здесь постоянно проживают 200 человек, много молодых семей с детьми. Дом культуры очень востребован, но здание, построенное в начале 80-х годов прошлого века, обветшало. За счет средств губернаторского гранта отремонтированы помещения первого и второго этажей, в том числе зрительный зал, благоустроена и освещена прилегающая к

ДК территория, сделан удобный подъезд к зданию. Кроме того, победа в «Рейтинге-76» позволила администрации района провести ремонтные работы в средней общеобразовательной школе села Рождествено, где обучаются 65 детей, и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гладиатор», основной площадке для проведения муниципальных и региональных спортивных соревнований в районе.

Содействовать конкуренции

В этом году при подведении итогового рейтинга будет учитываться работа органов местного самоуправления по обращениям граждан на интерактивном портале «Делаем вместе», который реализуется в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». А также деятельность органов местного самоуправления по стратегического планированию, в том числе работа в Федеральной информационной системе стратегического планирования.

- Важным изменением этого года является возможность сопоставления текущих результатов с итогами предыдущего периода. Эти данные помогли выявить наиболее актуальные проблемы, от решения которых зависит дальнейшее развитие территорий. А здоровая конкуренция между районами будет этому только содействовать, - отметил губернатор Дмитрий Миронов на заседании правительства области.

Победители «Рейтинга-76» - 2018 станут известны 26 декабря.