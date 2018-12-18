Лучшая аптечная сеть Ярославля

Мы выбираем лучшие медицинские учреждения Ярославля по мнению читателей «Комсомолки», в том числе и лучшую аптечную сеть.

Сейчас на звание лучшей претендует «Живика» – формат дискаунтера аптечной сети «Ригла». Мы решили проверить, почему эти аптеки нравятся нашим читателям, и направили нашего корреспондента с редакционным заданием в учреждение на проспекте Машиностроителей, 24.

Знакомство

Аптеку найти удалость легко. Она находится в самом центре большого жилого района. Вокруг расположены крупные торговые и развлекательные центры, рынок Заволжского района, остановки общественного транспорта. Все, как и было обещано на сайте www.aptekazhivika.ru: «Живика» – это прежде всего аптека шаговой доступности. И первая твердая «пятерка» от меня – за удобное месторасположение.

Вторую отличную оценку я поставил, как только зашли вовнутрь. Меня встретил просторный и светлый торговый зал с большим количеством касс. Пока я осматривался, женщина впереди меня попрощалась с провизором. И на меня устремился внимательный заботливый взгляд.

Аптека "Живика"

Покупка

Поскольку я решил для себя, что буду покупать витамины, чтобы поддержать свой организм в сезон непогоды и слякоти, то задача, с одной стороны, упрощалась, а с другой – было сложно выбрать наиболее подходящий вариант из огромного количества предложений.

Однако все прошло на «отлично». Мне предложили три варианта покупки: от более дорогих, известных и проверенных временем препаратов до бюджетных, имеющих в своем составе фитокомпоненты. Обсудив преимущества каждого из них, мы вместе с провизором остановились на недорогих качественных поливитаминах «Будь здоров» – наряду с удобной схемой приема продукт обеспечивает месячный курс необходимого для организма комплекса витаминов и минералов. По стоимости

он оказался примерно на 10% ниже средней цены по Ярославлю. Что же, можно поставить еще две «пятерки»: за квалификацию персонала, который, кстати, не навязывал выгодную для себя продажу, и за низкую цену.

Аптека "Живика"

Преимущества или бонусы

Стоит отметить еще несколько положительных моментов в работе этой аптеки. На витринах аптеки покупатели могут ознакомиться с представленным здесь ассортиментом: лекарствами и медицинскими товарами. Шрифт на ценниках крупный, что особенно удобно для пожилых людей. Кроме того, для них в зале установлены скамейки, на которые можно присесть. Здесь же можно проверить свое давление.

В зале уютно: повсюду ухоженные комнатные цветы, уже установлено новогоднее праздничное оформление.

Опрос покупателей показал, что эти факторы являются решающими при выборе аптек сети «Живика». Здесь всегда предлагают широкий ассортимент. Для тех, кто принимает редкие препараты, предусмотрена удобная система бронирования заказа: заказать лекарства можно непосредственно в аптеке, на сайте aptekazhivika.ru или по телефону 8 (4852) 20-10-27.

Стоит заметить, что значительная доля продаж всей сети (49%) - это именно рецептурные лекарственные средства. Клиентам предлагают привлекательную программу лояльности, благодаря которой можно получить прямые скидки на товары, а также стать участником бонусной системы.

В «Живике» рады каждому покупателю, специалисты проконсультируют по интересующей продукции, оперативно обслужат и предложат приятные скидки.

Светлана Муравина, заведующая аптекой «Живика» на проспекте Машиностроителей, 24:

- Если говорить кратко, то я бы охарактеризовала нашу аптеку так: это качество, проверенное временем. Аптека на проспекте Машиностроителей, 24 существует уже 40 лет – она была открыта 18 марта 1978 года. Одно это уже достойно уважения и о многом говорит.

Аптека "Живика"

В нашем коллективе около 20 человек. Очень многие наши специалисты работают здесь многие годы и хорошо знают посетителей – особенно тех, кто живет в шаговой доступности. При этом есть у нас и молодые, но достаточно грамотные и опытные специалисты. Часть провизоров имеют даже по два высших образования, они закончили и лечебное, и фармацевтическое отделение медицинского университета. Как и во всей сети аптек «Живика», у нас очень широкий ассортимент и высокое качество обслуживания. В качестве «бонуса» посетители всегда могут получить необходимую консультацию. К сожалению, ситуация такова, что пациенту становится все сложнее проконсультироваться у врача, и это ложится на плечи аптек. В нашем случае посетитель может рассчитывать на консультации высококлассных специалистов.