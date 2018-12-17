В Ярославле собираются отменить ряд льгот

В Ярославле собираются отменить ряд действующих сейчас льгот. Предложение мэрии 18 декабря рассмотрит комиссия по социальной политике муниципалитета.

В частности из списка действующих льгот власти собираются исключить помощь в виде 500 рублей к Дню пожилого человека для бывших городских чиновников и экс-работников муниципальных предприятий; льготы для детей, пенсионеров и инвалидов в городских банях (это связано с тем, что все бани перешли в пользование частникам и те сами устанавливают скидки); ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума семьям, где одновременно родились трое и более детей (льгота не будет распространяться на новые случаи, которые возникли после 1 января 2019 года). Также отменяются компенсации за садик семьям, в которых один из родителей погиб в местах боевых действий и одиноким матерям, если последние не признаны малоимущими.

На получение единовременной материальной помощи до 5 тысяч рублей смогут претендовать не все ветераны, инвалиды, пожилые люди и семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а только те из них, кто является малоимущими. Также только малоимущим гражданам, награжденным орденами Красной Звезды, Ленина, Мужества, Почета, Дружбы, Трудового Красного Знамени, Трудовой славы, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством», будет предоставлена компенсация в виде 120 рублей в месяц на проезд в городском транспорте. Также компенсацию платы в детских садах смогут получать только те семьи, где среднедушевой доход семьи не превышает размер 1,5 прожиточного минимума. Льготы для детей в школах искусств сохранятся только для многодетных семей, признанных малоимущими.

Стоимость проездного для школьников и студентов поднимется с 40% до 50% от установленной в городе цены.

Окончательное решение по этому вопросу должен будет принять муниципалитет. Если депутаты одобрят изменения, то часть из них вступит в силу с 1 января 2019 года. Те, что касаются социального обеспечения и перевозки - со 2 января 2019 года, а изменения в сфере дошкольного и дополнительного образования хотят отложить до 1 сентября 2019 года.

Напомним, на уровне области уже отменили часть льгот, оставив их только для тех, кто в них, действительно, нуждается.