Новогодняя ярмарка - 2019 открылась в Ярославле: что почем

Ровно в пять вечера 13 декабря в Ярославле открылась Новогодняя ярмарка, свои двери распахнули многочисленные магазинчики на Советской площади. Аттракционы, каток, множество разнообразной еды и напитков ждали ярославцев.

Все по 150

Через пару минут после открытия детки уже кричали от счастья, кружась на карусели с лошадками, сразу же начал работать мини-поезд. Цены на детские развлечения не кусаются, самый дорогой билет обойдется в 150 рублей.

Малышня не проходит мимо ярких каруселей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

На традиционном для Советской площади месте расположился бесплатный каток. Во время открытия ярмарки он еще не работал, внутри него ездила ледозаливочная машина. Однако прокат коньков уже был открыт, в этом году его стоимость составила 150 рублей в час.

Вот он - главный каток города!Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Прокат коньков - 150 рублей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Пирамида варенья и литовский торт

В торговых домиках ярмарки можно найти огромный ассортимент необычных продуктов. Внимание привлекает не только запах, но и внешний вид товаров. Например, огромная пирамида, составленная из варенья, которое специально привезли из Карачаево-Черкесии.

- Эта зеленая баночка с еловыми ветками внутри - варенье из мяты, - рассказал улыбчивый продавец. – Стоит всего 250 рублей. Есть и обычное варенье, для любителей традиционного вкуса.

На этом диковины не заканчиваются. В соседнем домике можно увидеть вкуснейший литовский торт шакотис. Тесто для него делается с добавлением огромного количества яиц, а запекается он на открытом огне.

Мечта сладкоежек - целая пирамида варенья!Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Вместо шампуров - решетки

Для любителей мяса есть несколько домиков с мангалами. В этом году мэрия запретила готовить шашлык на шампурах, поэтому все повара стоят с решетками.

- Долго ждать нужно, пока мясо зажарится, - жалуется один из поваров. – Зато так безопаснее.

Стограммовая порция мяса обойдется жителям от 150 до 280 рублей. Помимо этого, гурманы смогут попробовать семгу, приготовленную на мангале, за 300 рублей.

Шашлык в этом году жарят на безопасных решетках вместо шампуров.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

А градусы все же есть

В каждом торговом павильоне продаются всевозможные пирожки и булочки, разные виды чая. Стоимость напитка варьируется от 30 до 70 рублей. Главным хитом ярмарки стал безалкогольный глинтвейн. Здесь его можно купить даже за 100 рублей.

- А вам какой? – спросила продавец единственного магазинчика, в котором нигде не было меню. – Алкогольный или нет?

Вопрос поставил в тупик. Получается, некоторые торгуют алкогольными напитками, невзирая на запрет администрации города?

Купили глинтвейн, проверили себя на анализаторе алкоголя. Результат шокировал: 1,15 промилле. Значит, действительно, продают!

А здесь наливают...Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Носочки с Ярославлем

Особое внимание приковывают товары с символикой Ярославля. Глаз радуют шерстяные носочки и варежки с вышитым гербом города. На ярмарке представлены также изразцы, деревянные игрушки и бижутерия.

Полная программа новогодних развлечений в Ярославле - 2019.

Варежки и носочки с гербом Ярославля - и тепло, и красиво, и патриотично.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Во время новогодних праздников каждый желающий сможет отдохнуть и покушать на Советской площади, тем более, цены не кусаются, а атмосфера радует и навевает дух Нового года.

Какой теперь Новый год без бургеров.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Ммм...Красивые и сладкие леденцы. Ну как пройти мимо.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Чем вам ни вкусная и здоровая пища?Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Такой пряник можно родным в подарок купить.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА