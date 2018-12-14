Новогодняя ярмарка - 2019 открылась в Ярославле: что почем
Ровно в пять вечера 13 декабря в Ярославле открылась Новогодняя ярмарка, свои двери распахнули многочисленные магазинчики на Советской площади. Аттракционы, каток, множество разнообразной еды и напитков ждали ярославцев.
Все по 150
Через пару минут после открытия детки уже кричали от счастья, кружась на карусели с лошадками, сразу же начал работать мини-поезд. Цены на детские развлечения не кусаются, самый дорогой билет обойдется в 150 рублей.
Малышня не проходит мимо ярких каруселей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
На традиционном для Советской площади месте расположился бесплатный каток. Во время открытия ярмарки он еще не работал, внутри него ездила ледозаливочная машина. Однако прокат коньков уже был открыт, в этом году его стоимость составила 150 рублей в час.
Вот он - главный каток города!Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Прокат коньков - 150 рублей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Пирамида варенья и литовский торт
В торговых домиках ярмарки можно найти огромный ассортимент необычных продуктов. Внимание привлекает не только запах, но и внешний вид товаров. Например, огромная пирамида, составленная из варенья, которое специально привезли из Карачаево-Черкесии.
- Эта зеленая баночка с еловыми ветками внутри - варенье из мяты, - рассказал улыбчивый продавец. – Стоит всего 250 рублей. Есть и обычное варенье, для любителей традиционного вкуса.
На этом диковины не заканчиваются. В соседнем домике можно увидеть вкуснейший литовский торт шакотис. Тесто для него делается с добавлением огромного количества яиц, а запекается он на открытом огне.
Мечта сладкоежек - целая пирамида варенья!Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Вместо шампуров - решетки
Для любителей мяса есть несколько домиков с мангалами. В этом году мэрия запретила готовить шашлык на шампурах, поэтому все повара стоят с решетками.
- Долго ждать нужно, пока мясо зажарится, - жалуется один из поваров. – Зато так безопаснее.
Стограммовая порция мяса обойдется жителям от 150 до 280 рублей. Помимо этого, гурманы смогут попробовать семгу, приготовленную на мангале, за 300 рублей.
Шашлык в этом году жарят на безопасных решетках вместо шампуров.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
А градусы все же есть
В каждом торговом павильоне продаются всевозможные пирожки и булочки, разные виды чая. Стоимость напитка варьируется от 30 до 70 рублей. Главным хитом ярмарки стал безалкогольный глинтвейн. Здесь его можно купить даже за 100 рублей.
- А вам какой? – спросила продавец единственного магазинчика, в котором нигде не было меню. – Алкогольный или нет?
Вопрос поставил в тупик. Получается, некоторые торгуют алкогольными напитками, невзирая на запрет администрации города?
Купили глинтвейн, проверили себя на анализаторе алкоголя. Результат шокировал: 1,15 промилле. Значит, действительно, продают!
А здесь наливают...Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Носочки с Ярославлем
Особое внимание приковывают товары с символикой Ярославля. Глаз радуют шерстяные носочки и варежки с вышитым гербом города. На ярмарке представлены также изразцы, деревянные игрушки и бижутерия.
Полная программа новогодних развлечений в Ярославле - 2019.
Варежки и носочки с гербом Ярославля - и тепло, и красиво, и патриотично.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Во время новогодних праздников каждый желающий сможет отдохнуть и покушать на Советской площади, тем более, цены не кусаются, а атмосфера радует и навевает дух Нового года.
Какой теперь Новый год без бургеров.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Ммм...Красивые и сладкие леденцы. Ну как пройти мимо.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Чем вам ни вкусная и здоровая пища?Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Такой пряник можно родным в подарок купить.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Красота-то какая! Лепота!Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Ярмарка будет работать все новогодние каникулы.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА