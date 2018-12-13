2018-12-13T15:53:59+03:00
Звезды

Год театра в России начнется со сцены Волковского театра

В Ярославль, на сцену Первого русского, съезжаются театральные деятели со всей страны
Роман Рыжиков
Поделиться:
Старейший театр страны откроет год театра в РоссииСтарейший театр страны откроет год театра в РоссииФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 декабря, на сцене театра имени Федора Волкова в Ярославле будет дан старт году театра в России. Сюда со всей страны съезжаются актеры, режиссеры, театральные деятели. Но, конечно, главный гость – Президент РФ Владимир Путин.

Торжественная церемония – представление, которое расскажет о театральной истории. В нем примут участие звезды театров, оперы и балета. А в фойе Первого русского откроется выставка «Российский театр. Истоки и рождение».

- Очень правильно, что церемония открытия Года театра будет проходить именно в Ярославле, где находится старейший театр страны, — сказал член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Дмитрий Трубочкин. — 2019 год будет насыщен театральными событиями, и я верю, что это послужит развитию театральной культуры.

Тем временем Юрия Куклачева, Вячеслава Гордеева, Татьяну Аугшкап, Виктора Запорожского и Александру Ровенских уже встретили на перроне Ярославля-Главного Дед Мороз и Снегурочка. И это далеко не все гости сегодняшнего события.

Ярославская земля встречает именитых гостей Фото: Мэрия Ярославля

Ярославская земля встречает именитых гостейФото: Мэрия Ярославля

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Российская Национальная Музыкальная Премия «Виктория» почтила память Кобзона и вернула Агутина в босоногую юность
Денис Мацуев, «Машина времени», Денис Клявер, Олег Митяев, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Светлана Лобода, Баста, и другие звезды стали триумфаторами Российской Национальной Музыкальной Премии
Новости 24
В Ярославской области парень украл у знакомого кредитку и три дня тратил с нее деньги
В Ярославле ищут свидетелей жуткой аварии, в которой внедорожник сбил 4 человек
В Ярославской области двое предприимчивых граждан хотели сдать на металлолом памятники с кладбища
В Ярославской области могут повысить плату за капремонт
22-летний ярославец попался на фиктивной регистрации иностранцев
На Советской площади в Ярославле установили безопасные аттракционы
В Ярославской области напечатают на 3D-принтере часовню за 15 тысяч рублей
Ростовскому педколледжу исполнилось 90 лет
Владимир Путин примет участие в открытом уроке в Ярославле
В деревне Ольховка Ярославской области дом сгорел вместе с хозяином
Рано утром под Ярославлем 40-летний мужчина пострадал в аварии
Конкурс антикоррупционных рисунков в Ярославской области оказался неожиданно популярным
Уголовное дело за нелюбовь к детям: двое нерадивых родителей отправятся под суд
Курилки пропитые: насколько все плохо (или хорошо) у ярославцев с вредными привычками