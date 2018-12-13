2018-12-17T11:45:46+03:00
Звезды

Год театра в России начнется со сцены Волковского театра

В Ярославль, на сцену Первого русского, съезжаются театральные деятели со всей страны
Роман Рыжиков
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Старейший театр страны откроет год театра в РоссииСтарейший театр страны откроет год театра в РоссииФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Сегодня, 13 декабря, на сцене театра имени Федора Волкова в Ярославле будет дан старт году театра в России. Сюда со всей страны съезжаются актеры, режиссеры, театральные деятели. Но, конечно, главный гость – Президент РФ Владимир Путин.

Торжественная церемония – представление, которое расскажет о театральной истории. В нем примут участие звезды театров, оперы и балета. А в фойе Первого русского откроется выставка «Российский театр. Истоки и рождение».

- Очень правильно, что церемония открытия Года театра будет проходить именно в Ярославле, где находится старейший театр страны, — сказал член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Дмитрий Трубочкин. — 2019 год будет насыщен театральными событиями, и я верю, что это послужит развитию театральной культуры.

Тем временем Юрия Куклачева, Вячеслава Гордеева, Татьяну Аугшкап, Виктора Запорожского и Александру Ровенских уже встретили на перроне Ярославля-Главного Дед Мороз и Снегурочка. И это далеко не все гости сегодняшнего события.

Ярославская земля встречает именитых гостей Фото: Мэрия Ярославля

Ярославская земля встречает именитых гостейФото: Мэрия Ярославля

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