2018-12-13T14:21:01+03:00
Общество

Виляла хвостиком и вспомнила свое имя: спустя пять лет хозяйка нашла пропавшую собаку

Эта удивительная история произошла в канун Нового года в Ярославле
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Хозяйка и ее собака встретились через пять лет разлуки. Фото: Виктория Майорова, ZVEROpolice Ярославль/"Вконтакте".Хозяйка и ее собака встретились через пять лет разлуки. Фото: Виктория Майорова, ZVEROpolice Ярославль/"Вконтакте".
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«А вы верите в чудеса, которые случаются в канун Нового Года?! Я никогда не верила, но сейчас понимаю, что они всё-таки происходят».

С этих слов начала волонтер команды помощи бездомным животным «Зверополис Ярославль» Виктория Майорова свою историю в соцсетях. Историю, которая не оставила равнодушными никого, кто ее прочитал.

- Весной этого года нам поступило сразу несколько сообщений от разных людей, что в поселке Карачиха сидит у придорожного магазина крупная собака в ошейнике и воет. Мы начали искать хозяина, но безуспешно. Собака была в опасности. Она не отходила от дороги и рисковала попасть под машину. Поэтому мы решили забрать ее, - рассказала Виктория.

Такой собаку нашли волонтеры. Фото: Виктория Майорова, ZVEROpolice Ярославль/"Вконтакте".

Такой собаку нашли волонтеры. Фото: Виктория Майорова, ZVEROpolice Ярославль/"Вконтакте".

Не найдя хозяев собаки, волонтеры забрали под свое крыло. Фото: Виктория Майорова, ZVEROpolice Ярославль/"Вконтакте".

Не найдя хозяев собаки, волонтеры забрали под свое крыло. Фото: Виктория Майорова, ZVEROpolice Ярославль/"Вконтакте".

Назвали найденыша Карой – по первым буквам названия поселка, где ее нашли. Волонтеры полюбили Кару. Она - очень красивая среднеазиатская овчарка, характер потрясающий - дружелюбная, спокойная. Сытую жизнь Кары на передержке откликнулись оплачивать неравнодушные попечители.

Кара у волонтеров. Фото: Виктория Майорова, ZVEROpolice Ярославль/"Вконтакте".

Кара у волонтеров. Фото: Виктория Майорова, ZVEROpolice Ярославль/"Вконтакте".

- Через какое-то время мне позвонила женщина. Представившись хозяйкой Кары, и сказала, что сама пять лет назад нашла ее на улице. Вдаваться в подробности не буду, но случилось так, что Кара осталась жить на передержке! И не зря! – рассказала Виктория.

На днях ей позвонили по телефону, и незнакомая женщина произнесла неожиданную фразу – «Здравствуйте, я хозяйка вашей Кары!!!».

- Представляете мою реакцию? Я была удивлена, заинтересована, даже подумала про себя: «Ну, опять ...» А получилось так, что звонила мне самая первая хозяйка собаки, у которой она жила ещё щенком, - пояснила Виктория.

Оказалось, что Кара пропала как раз пять лет назад, хозяйка ее долго искала, но безрезультатно. И вдруг на просторах Интернета она увидела пост про свою… Дану (именно такое имя было сначала у собаки).

- Сомнений быть не могло, это та самая собака! У нее есть отличительная черта, которая не даст перепутать животное с каким-то другим. К тому же у бывшей владелицы были снимки совсем юной питомицы, - рассказала Виктория.

Уже через несколько часов встреча первой хозяйки и ее четвероногой любимицы состоялась. Кара-Дана узнала свою «маму». Как маленький щенок завиляла хвостиком и даже вспомнила свою кличку. Волонтеры от всего сердца пожелали этим двоим больше никогда не терять друг друга.

У первой хозяйки сохранились фото своей любимицы, когда та была еще малышкой. Фото: Виктория Майорова, ZVEROpolice Ярославль/"Вконтакте".

У первой хозяйки сохранились фото своей любимицы, когда та была еще малышкой. Фото: Виктория Майорова, ZVEROpolice Ярославль/"Вконтакте".

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