2018-12-12T14:59:30+03:00
Общество

«Дети нас раскусили, а вот взрослые догадались не все…»: робот Борис оказался аниматором

На форуме профориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле «Россия 24» выдали желаемое за действительное
Роман Рыжиков
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Кадр из эфира телеканала "Россия 24"Кадр из эфира телеканала "Россия 24"
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Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который в эти дни проходит в Ярославле, привлек к себе немало внимания. Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет, в центре которого оказался «самый современный робот» Борис. «Железный человек» на открытии форума поведал о своих способностях и даже станцевал модный среди сегодняшней молодежи танец… Только вот «роботом» Бориса окрестили журналисты, то ли поторопившись, то ли шутки ради. Сами организаторы такой заявки не делали.

Ситуация моментально стала информационной бомбой. А на «кнопку детонатора» нажал один из читателей TJournal, разоблачив Бориса. Оказалось, на сцене был вовсе не Боря, а самый обыкновенный аниматор в костюме «Алеша», который можно заказать в интернете за 250 тысяч рублей.

- Как вам такая новость? К слову, дети-участники форума сразу нас раскусили. А вот взрослые догадались не все... - оперативно отреагировали организаторы на стене странички форума в ВКонтакте.

Сюжет о роботе удалили еще более оперативно, заменив его на более актуальный. Однако, он уже разлетелся по соцсетям.

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