Мобильный развод. Телефонные мошенники начали дурить предпринимателей

Телефонные мошенники теперь обманывают не только пенсионеров, но и бизнесменов. Причем, прибегают к таким хитроумным схемам, что жертва долго не может заподозрить обман.

- Мне позвонили по телефону, сделали заказ и попросили привезти товар в деревню Ростовского района, - рассказал «КП-Ярославль» предприниматель Сергей Комаров, фирма которого торгует стройматериалами в Ярославле.

Сумма, которую должен был в итоге заплатить покупатель, составила чуть больше 10 тысяч рублей.

- Заказчик предупредил, что у него на руках три пятитысячные купюры, и попросил прислать с водителем сдачу, - продолжил Сергей.

Пока водитель был в пути, покупатель позвонил еще раз и попросил телефон шофера, везущего стройматериалы, чтобы объяснить ему, как лучше проехать к дому.

- А через некоторое время мне позвонил водитель и сообщил, что перечислил всю сдачу на телефон мошенникам, после этого они перестали отвечать на звонки. Адреса, указанного «покупателем», в деревне не оказалось вовсе, - подытожил предприниматель.

Водитель Андрей, который вез груз, сам в шоке от того, что произошло.

- Я был как в тумане. Мне позвонил заказчик и начал подробно рассказывать, как проехать до его дома. А потом сказал, что у него кончаются деньги на телефоне и попросил сдачу, которую я вез наличными, зачислить ему на телефон. Я остановился у отделения банка по дороге и сделал, как он просил. И только через некоторое время понял, что совершил что-то не то, - вспоминает шофер.

Сейчас пострадавшие готовят заявление в полицию и надеются, что, прочитав их историю в «Комсомолке», другие ярославцы будут на чеку и не попадутся удочку проходимцев.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Злоумышленники звонят из других регионов

Марина Кокуева, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области:

- Мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Существует два способа совершения преступления путем обмана и злоупотребления доверием. Контактный – когда потерпевший находится в непосредственном контакте с преступником, общается лично, имеет возможность видеть преступника, запомнить его приметы и т.д. Бесконтактный – когда общение со злоумышленниками происходит дистанционно - по телефону, в сети Интернет, без непосредственного личного контакта.

В этом году в Ярославской области зарегистрировано более 1400 мошенничеств общеуголовной направленности (на 17% меньше, чем в 2017 году). Из них более 300 мошенничеств с использованием мобильной связи.

Злоумышленники, как правило, находятся за пределами региона, зачастую в местах лишения свободы, а абонентские номера, с которых осуществляется телефонные звонки, рассылка смс, зарегистрированы на посторонних лиц. Мошенники обрывают связь с потерпевшим, сразу после того, как они получили деньги. Все это осложняет работу по раскрытию таких преступлений. Мошенники используют различные предлоги, всякий раз придумывая новые, чтобы ввести граждан в заблуждение и завладеть их деньгами.Неизвестные могут представиться покупателями, продавцами, сотрудниками правоохранительных органов, радиостанций, банков, операторов сотовой связи, родственниками, знакомыми или прочими лицами. Необходимо обязательно проверять достоверность информации, полученной по телефону и в сети Интернет от неизвестных. Не нужно предпринимать действий по указаниям неизвестных, полученных посредством телефонного звонка или SMS, в сети Интернет, если они требуют перевода или передачи денежных средств, а также предоставления конфиденциальной информации о банковской карте, секретных кодах. Полиция настоятельно рекомендует - не переводите деньги незнакомым людям и не доверяйте сомнительным предложениям. Помните! Только вы сами, проявив бдительность и осторожность, можете уберечь себя от подобных неприятностей.

Если вас торопят – будьте настороже

Татьяна Галанова, психолог:

- Многие ошибочно полагают, что прекрасно умеют распознавать ложь и выделять обманщика из толпы, что неплохо разбираются в людях и способны понимать, где обман. В подавляющем большинстве случаев это не так. У людей сложилось устойчивое представление относительно мимики и жестов, выделяющих лжеца. Не так давно было завершено широкомасштабное исследование результатом которого были выводы: подавляющее большинство людей не способно считывать микросигналы, сообщающие о нечестности собеседника, их трактовки неоднозначны, а в телефонном и виртуальном общении неприменимы вовсе. Эти представления были подвергнуты экспериментальной проверке. В частности психолог из техасского университета Чарльз Бонд поставил задачу выяснить, существует ли универсальная теория лжи и признаки, сигнализирующие о неправде. Материалы исследования этого не подтверждают, понять, где правда, а где ложь, у испытуемых получалось лишь в половине случаев.

В обыденной жизни ложь, как правило, нераспознаваема: многоопытные обманщики лгут как профессионалы. Вранье им не доставляет никакого психологического дискомфорта. Более того, чем больше человек лжет, тем легче это ему дается и тем меньше шансов выдать себя в мелочах. Истинные мошенники - виртуозы. Можно попытаться при помощи специальных тренировок повысить свое умение вычленять ложь, но в обыденной жизни этот навык вряд ли будет полезен.

Кто же чаще всего может пострадать от мошенников? Жертвы мошенников – просто люди. Когда речь идет об обмане, мишенью может стать любой. Знание механизмов манипуляции и даже горький личный опыт мало кого учат. У любителей риска в несколько раз больше шансов стать жертвой мошенников, чем у тех, кто обладает более высокой устойчивостью.

Однако в целом какие-либо личные обобщения не имеют большого смысла. Жертвой не обязательно становится кто-то недальновидный. Дело не в характере человека, а в том, какой он момент переживает в жизни, в каком эмоциональном состоянии находится в данный период. Тревога, усталость, финансовые затруднения, внутреннее беспокойство делают людей менее устойчивыми и более уязвимыми перед злоумышленником. А такой момент эмоциональной незащищенности может быть в жизни каждого. И может случиться , что схемы и предложения, которые в другое время показались бы абсурдными, кажутся привлекательными. Стоит еще заметить, что в ситуации, в которой совершается обман, чаще всего имеет место искусственно выстроенный цейтнот, когда жертве просто не дают время подумать.

Как избежать мошенничества, в том числе телефонного? Есть такие слова, которые помогут распознать недобросовестного собеседника? От психологов зачастую ждут именно этого ответа. Вынуждена разочаровать – таких приемов не существует. В том числе потому, что обманщики и лжецы совершенствуют свои навыки, придумывают все новые способы введения в заблуждение. И нет смысла пытаться соревноваться с ними на их поле. Единственный способ здесь выиграть – не вступать в игру. Не испытывайте судьбу, не вступайте в контакт с манипуляторами. А если все же пришлось – прекращайте немедленно. Иначе он все равно обыграет вас.

Если анализировать описанную выше ситуацию, то лично я вижу, что человек как минимум трижды повел себя не совсем осмотрительно, и даже подверг себя опасности. Не очень разумно, на мой взгляд, ехать в незнакомое место, не проверив предварительно реальность адреса, платежеспособность заказчика и серьезность намерений. В подобной ситуации можно столкнуться с чем угодно. Понятно, что в рабочей суете некогда, да и незачем погружаться в психологию мошенника, не до нюансов в голосе. Поэтому гораздо проще обезопасить себя от потерь не какими-то хитрыми приемами противостояния манипулятору, а элементарными правилами и собственной предусмотрительностью.

Лучше придерживайтесь нескольких простых принципов: при заключении любой, пусть самой рядовой сделки, проверяйте, с кем имеете дело, существует ли названный адрес в действительности, ждут ли вас там и кому принадлежит телефон. Необходимо понимать, куда вы едете, кому вы везете товар или передаете деньги. Здесь требуется четкое «нет». Не нужно пытаться спорить, пытаться переговорить незнакомца, по телефону. Говорим: «Нет» ,– и отключились. Реальность места назначения – современные технологии позволяют это сделать за считанные минуты. Не вступайте ни в какие финансовые взаимоотношения, руководствуясь лишь устной договоренностью. Если вас по каким-то причинам торопят – будьте настороже. Если вас настойчиво призывают быстрее приехать, в спешке заключить договор, скорее перевести деньги: цель обманщика – не дать одуматься. И, разумеется, никаких денег на телефон незнакомым людям!

ВАЖНО!

Куда звонить, если вы стали жертвой мошенников

Если в отношении вас все же было совершено мошенничество, следует незамедлительно обратиться в органы внутренних дел, сообщив обстоятельства произошедшего, предоставив имеющиеся документы (расчетные чеки, распечатки звонков и т. п.).

Обратиться в полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с сотового - «102».

Телефон доверия УМВД России по Ярославской области 73-10-50.