Почти 3 миллиарда потратят на дороги Ярославля и области в рамках БКД

Не менее 110 км

В четверг, 6 декабря, представители областного департамента дорожного хозяйства, мэрии Ярославля, служб заказчика, члены общественных советов и активные жители региона собрались вместе, чтобы обсудить планы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.

Объекты для ремонта были определены путем открытого онлайн-голосования, организованного по инициативе губернатора Дмитрия Миронова на портале «Решаем вместе!». Участие в процессе отбора приняли около 50 тысяч человек.

- Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» с 2019 года становится частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - рассказал директор департамента дорожного хозяйства региона Евгений Моисеев. - Ярославская область участвует в его реализации с 2017 года. Доля дорог, соответствующих нормативу, у нас сейчас составляет 60 процентов. Для сравнения: на 1 января 2018 года - только 44 процента. В рамках национального проекта планируется привести в нормативное состояние не менее 110 километров дорог областного и местного значения, в том числе 40 километров - в границах Ярославской агломерации.

В новом дорожном сезоне, объяснил Евгений Моисеев, впервые федеральные средства предоставляются не только на дороги агломерации, но и на региональные дороги. Преимущественно - на опорную сеть, по которой осуществляются основные перевозки грузов и пассажиров. Также в программу стало можно включать капиталоемкие мероприятия, такие как строительство и реконструкция автодорог.

Рассматривается переход на предварительный инновационный стандарт, который регулирует применение новых асфальтобетонных смесей с более мелкой фракцией щебня.

Оптимальный выбор

Каждый участник обсуждений мог высказаться или задать вопрос. Вместе собравшиеся согласовали перечень объектов проекта на 2019 год.

В этом году в регионе отремонтировано более 230 километров дорог, в том числе 81 километр - по программе «Безопасные и качественные дороги».

- Итоги дорожного сезона этого года мы подвели вместе с гражданскими активистами и представителями общественных организаций. Во многом именно участие общественности в контроле за ремонтом, строительством и приемкой дорог помогло нам кардинально переломить ситуацию в этой сфере, - подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов, выступая на заседании правительства области.

Губернатор отметил, что впервые за много лет проведены масштабные дорожные работы и во втором по величине городе области - Рыбинске. На эти цели выделено более 700 миллионов рублей, из которых 600 миллионов - средства федерального бюджета и 110 миллионов - региона.

- Я считаю, список оптимальный, - отметил член общественного совета при департаменте дорожного хозяйства области, координатор проекта «Дороги Ярославля» Сергей Какурин. - Это наиболее проблемные дороги, которые надо ремонтировать в первую очередь. У каждого жителя области была возможность повлиять на перечень объектов еще летом: проголосовать или предложить свой вариант.

Объем средств на программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году определен в проекте бюджета в размере 2,8 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда - федеральные средства.

Перечень дорог в Ярославле.