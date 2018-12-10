Новогодний сюрприз от «Комсомолки» и «Читай-города»!

Канун Нового года, пожалуй, самое сказочное время. На улицах и в магазинах всегда полно людей - все выбирают подарки, чтобы порадовать близких. Но в этой приятной суете порой мы забываем порадовать себя любимых. А это, между прочим, еще один пункт, который стоит обязательно выполнить в уходящем году.

«КП» - Ярославль» и сесть книжных магазинов «Читай-город» вам в этом помогут! Ответьте на наш вопрос и получите сертификат на покупку книг или других товаров в «Читай-городе». И, конечно же, тем, кто любит книги и верит в чудо, решить нашу загадку не составит никакого труда.

«Это было перед Рождеством (а в советском переводе сказки – перед Новым годом)… Франческо стоял перед большой витриной, с которой на него смотрели игрушки. Больше всего ему хотелось заполучить этот поезд, но и он, и игрушки знали, что этому не бывать. Мать Франческо уже слишком много игрушек взяла в долг у феи – хозяйки магазина, чтобы порадовать сына…

Бедный Франческо! С каждым днем его личико становилось все более грустным. Нужно было что-то сделать для него. Все ждали, что Начальник Станции предложит что-нибудь…

… а идею — кто бы мог подумать — подал тряпичный пес — Бедный Кнопка… когда он открыл рот… вся витрина разразилась смехом. Только Серебряное Перо не засмеялся, потому что краснокожие не смеются никогда…»

Если вы уже догадались, что за произведение мы вам загадали, не торопитесь с ответом. Их мы будем принимать в сообщениях нашей группы в «ВКонтакте» в пятницу с 12.00. Первые три знатока получат сертификат на тысячу рублей от сети магазинов «Читай-город» при условии, что они будут подписаны на нашу группу и группу «Читай-города» и сделают репост записи об этом конкурсе на свою страничку.

А пока мы желаем вам новогоднего настроения и удачи!