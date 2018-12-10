2018-12-10T16:25:20+03:00
Кострома

В Костромской области выстроена эффективная система выявления нарушений антикоррупционного законодательства

Благодаря эффективно выстроенной работе администрации региона и тесному взаимодействию профильных органов власти обеспечено оперативное выявление нарушений антикоррупционного законодательства
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За последние годы в Костромской области благодаря целенаправленной работе по выявлению нарушений антикоррупционного законодательства отмечено снижение фактов коррупции.

Костромская область отмечена Национальным антикоррупционным комитетом России за высокие показатели по борьбе с коррупцией. Регион по итогам 2017 года стал лидером по снижению фактов коррупционных проявлений.

Активное снижение коррупционных преступлений было отмечено в 48 регионах России. Костромская область уверенно лидирует в этом списке и единственная, где в два раза сократилось число таких фактов.

В частности, в регионе зафиксировано значительное снижение количества фактов получения и дачи взяток. Отмечается сокращение количества фактов предоставления государственными и муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений о своих доходах и расходах.

Как комментирует председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, данные показатели в первую очередь являются свидетельством работы губернатора и администрации региона в целом.

«Костромская область по уровню коррупции занимает одно из самых низких мест. Политика, которую в этом направлении проводит руководство области, является основным показателем. Губернатор отслеживает и неформально подходит к работе со своими подчиненными в вопросах антикоррупционной деятельности, это является его основной задачей, это нормальное выполнение государственных функций. И его вклад в эту работу – основной», - отмечает Кирилл Кабанов.

Особое внимание в рамках данной работы уделяется соблюдению антикоррупционного законодательства лицами, замещающими муниципальные должности.

Благодаря активной внутренней работе, проводимой администрацией региона и областными департаментами, большая часть коррупционные нарушения в муниципальных образованиях выявляются еще до проведения соответствующих проверок правоохранительными органами. Многие уголовные дела возбуждаются именно по материалам, переданным в прокуратуру и следственные органы администрацией Костромской области и исполнительными органами власти региона.

На основании распоряжений губернатора Костромской области Сергей Ситникова только в 2018 году было инициировано 19 проверок по фактам неисполнения муниципальными служащими требований законодательства о представлении сведений о доходах.

До окончания проверок представительными органами муниципальных образований были приняты решения о досрочном прекращении полномочий 12 депутатов на основании их заявлений, один представительный орган (Дума городского округа города Галича) самостоятельно принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата, еще один (Совет депутатов Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района) – на основании представления прокуратуры.

В отношении пяти депутатов местных законодательных собраний губернатором была инициирована процедура досрочного прекращения полномочий. Требования высшего должностного лица области представительными органами удовлетворены, по двум депутатам материалы находятся на рассмотрении в суде.

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