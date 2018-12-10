2018-12-13T10:55:43+03:00
Кострома

Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

У читателей «Комсомолки» есть уникальная возможность узнать максимум полезной информации из первых рук!
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Бизнес-лидер ПАО Банк «ФК Открытие» в Костроме Александр Веселов вновь готов ответить на вопросы читателей. В этот раз беседа ведется по следующим темам:

1. Объединение «Открытия» и ПАО «Бинбанк»;

2. Рефинансирование кредитов: плюсы и минусы;

3. Инновации для среднего и крупного регионального бизнеса;

4. Возможности зарплатной карты.

С 10 по 15 декабря ждем ваши вопросы по адресу электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

Бизнес-лидер ПАО Банк «ФК Открытие» в Костроме Александр Веселов

Бизнес-лидер ПАО Банк «ФК Открытие» в Костроме Александр Веселов

Справка КП

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно-значимым банком. Работая на финансовом рынке с 1993 года, сегодня «Открытие» - универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. «Открытие» – это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входит ПАО «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: ПАО «Страховая компания «Росгосстрах» (страхование), АО «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия), АО «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

По состоянию на 1 октября 2018 г. капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 273,3 млрд. рублей, активы — 1,32 трлн. рублей (топ-10 на российском рынке). Клиентская база банка насчитывает порядка 180 000 юридических лиц и более 3,8 млн. физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Более 440 отделений банка различного формата расположены в 61 экономически значимом регионе России.

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