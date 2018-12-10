2018-12-10T13:33:46+03:00
Происшествия

Водитель сразу показался мне странным: пассажир перевернувшейся маршрутки рассказал, как все произошло

В Ярославле на Промышленном шоссе опрокинулся «ПАЗик» с пассажирами
Роман Рыжиков
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Фото: Артём Беляк, Первый ярославский автопортал / vk.comФото: Артём Беляк, Первый ярославский автопортал / vk.com
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Сегодня, 10 декабря, около 11:30 на Промышленном шоссе в Ярославле перевернулась маршрутка с пассажирами. «ПАЗик», следовавший по маршруту № 61, опрокинулся возле дома № 44.

- Водитель сразу показался мне странным, - вспоминает пассажир перевернувшейся маршрутки Аркадий.

Мужчина рассказал, что перед самой аварией водитель автобуса не пропустил автомобиль справа и начал разгоняться. Затем машину занесло и начало таскать по снежной каше из стороны в сторону. Маршрутка ударилась о бордюр и опрокинулась.

- В салоне было человек 10, все попадали друг на друга. Одна женщина ударилась головой и потеряла сознание. Мы осмотрелись и те, кто не пострадал, стали помогать выбраться остальным через люк на крыше.

К месту ДТП примчалось четыре экипажа «скорых», спасатели и ДПС. Людям начали оказывать помощь, минимум троих увезли в больницу.

В Ярославле перевернулась 61 маршрутка с пассажирами. 10 декабря. Промышленное шоссе.

Через небольшой промежуток времени буквально в нескольких метрах от места аварии занесло еще одну маршрутку. Автобус с пассажирами врезался в металлическое ограждение. В пресс-службе УМВД сообщили о двух пострадавших и обещали уточнить информацию.

Тем временем, вопрос с уборкой снега на ярославских улицах – одна из самых острых тем обсуждения в социальных сетях. Водители жалуются на кашу под колесами, выкладывают фотографии со всех районов города.

Фото: Темур Абдуллаев, Дороги Ярославля / facebook.com

Фото: Темур Абдуллаев, Дороги Ярославля / facebook.com

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