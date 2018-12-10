В Ярославле перевернулась маршрутка с пассажирами. Есть пострадавшие

В Ярославле перевернулась маршрутка с пассажирами. Автобус, двигающийся по маршруту № 61 опрокинулся около 11:30 на Промышленном шоссе, у дома № 44. По предварительной информации в салоне находилось 10 человек. На данный момент известно о троих пострадавших, которых на скорой доставили в больницу. Характер травм не уточняется. На месте работают медики, сотрудники ДПС и спасатели.

- Водитель сразу показался странным, непонятно ехал, - рассказывает пассажир маршрутки Аркадий. – Перед аварией он начал набирать скорость, автобус начало бросать из стороны в сторону, потом был резкий удар о бордюр и мы перевернулись.

По словам одного из пострадавших, люди выбирались через люк на крыше. Одна женщина сильно ударилась головой и была без сознания.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области сообщили, что недалеко от места аварии произошло еще одно ДТП. Предварительно, водитель не справился с управлением и врезался в ограждение, пострадали еще двое человек.

Тем временем, водители жалуются на кашу на дороге, из-за которой машины становятся трудно-управляемыми.