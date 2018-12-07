ПАО «ТНС энерго Ярославль» совместно с судебными приставами прекратило поставку электроэнергии должнику - ОАО «Залесье»

ПАО «ТНС энерго Ярославль» внедряет новые методы в работе с потребителями, нарушающими договорные условия по оплате потребленной электрической энергии.

К сожалению, не все предприятия вовремя оплачивают потребление. Так, когда-то добросовестный контрагент – один из крупнейших в области свиноводческих комплексов ОАО «Залесье» (Рыбинский район) – перестал производить оплату потребленного ресурса.

В соответствии с действующим законодательством РФ ПАО «ТНС энерго Ярославль» потребовало от ОАО «Залесье» снизить свое потребление электроэнергии, введя частичное ограничение. Предоставленные потребителем гарантии оплаты задолженности были нарушены, требования гарантирующего поставщика об оплате проигнорированы. Неоднократные обсуждения сложившейся ситуации не приводили к принятию решения.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» было вынуждено воспользоваться правом обращения в Арбитражный суд Ярославской области с требованием обязать ОАО «Залесье» произвести самостоятельное полное ограничение потребления электрической энергии. В ноябре 2018 г. года энергетики с привлечением службы судебных приставов обеспечили выполнение решения суда – было введено полное ограничение ОАО «Залесье». Хозяйственная деятельность предприятия была прекращена полностью.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» обращает внимание своих контрагентов на необходимость своевременного исполнения обязательств по оплате потребленной электроэнергии.