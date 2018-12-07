2018-12-07T16:48:08+03:00
Общество

ПАО «ТНС энерго Ярославль» совместно с судебными приставами прекратило поставку электроэнергии должнику - ОАО «Залесье»

ПАО «ТНС энерго Ярославль» внедряет новые методы в работе с потребителями, нарушающими договорные условия по оплате потребленной электрической энергии.
Поделиться:
Фото предоставлено ПАО «ТНС энерго Ярославль».Фото предоставлено ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Изменить размер текста:

ПАО «ТНС энерго Ярославль» внедряет новые методы в работе с потребителями, нарушающими договорные условия по оплате потребленной электрической энергии.

К сожалению, не все предприятия вовремя оплачивают потребление. Так, когда-то добросовестный контрагент – один из крупнейших в области свиноводческих комплексов ОАО «Залесье» (Рыбинский район) – перестал производить оплату потребленного ресурса.

В соответствии с действующим законодательством РФ ПАО «ТНС энерго Ярославль» потребовало от ОАО «Залесье» снизить свое потребление электроэнергии, введя частичное ограничение. Предоставленные потребителем гарантии оплаты задолженности были нарушены, требования гарантирующего поставщика об оплате проигнорированы. Неоднократные обсуждения сложившейся ситуации не приводили к принятию решения.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» было вынуждено воспользоваться правом обращения в Арбитражный суд Ярославской области с требованием обязать ОАО «Залесье» произвести самостоятельное полное ограничение потребления электрической энергии. В ноябре 2018 г. года энергетики с привлечением службы судебных приставов обеспечили выполнение решения суда – было введено полное ограничение ОАО «Залесье». Хозяйственная деятельность предприятия была прекращена полностью.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» обращает внимание своих контрагентов на необходимость своевременного исполнения обязательств по оплате потребленной электроэнергии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Следствие ведет Скойбеда: Посадят ли трех полицейских начальников из Уфы за изнасилование дознавательницы, которого не было?
Спецкор «КП» Ульяна Скойбеда разбиралась с запутанной историей 18+, в которой все персонажи реальны, но ни один сотрудник не пострадал [видео, фото]
Новости 24
Открытие экстрим-парка в Ярославле
В Ярославле парень хватал продукты в магазинах и просто убегал
В Ярославской думе хотят повысить зарплаты помощникам руководителей фракций
В Ярославской области по-прежнему будут поддерживать приемных родителей
В Ярославле мужчина украл из магазина банку пива, угрожая продавщице ножом
На НаШествии в Рыбинске можно будет полакомиться форелью на углях и рыбными сосисками
Новый год ярославцы могут встретить под дождем
В Рыбинске пропала 16-летняя Маргарита Левчук
В Ярославле водители снегоуборочных машин показали класс на дороге
Подробности смертельного ДТП с «Фордом» под Ярославлем, где погибли два человека
Стало известно, какие дороги отремонтируют в 2019 году в Ярославле
Под Ярославлем столкнулись «Форд» и «МАЗ»: двое погибли, семеро в больнице
В Рыбинске мужчина арендовал легковушку и сдал ее в металлолом
Ярославские спасатели предупреждают о второй волне снега
В Ярославле кронштейны для светофоров сделали светящимися
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов наградил школьников, которые спасли тонущего малыша
С 17 декабря в Ярославле поменяется расписание работы троллейбуса №8
В Ярославле мать-кукушка задолжала собственному ребёнку 128 тысяч рублей
В Ярославле мошенник обменял у пенсионерки билет банка приколов на настоящие деньги
В Ярославль придет еще один сильный снегопад
Вот так погуляли! 20-летняя девушка украла у жителя Рыбинска в баре кредитку с 30 тысячами
Владимир Волков о снегопаде: «Погода, видимо, специально ждала моего назначения»
Федеральные эксперты выяснили, чем недовольны жители Ярославля
В Ярославской области стартовала Программа по развитию личностного потенциала детей
В Дзержинском районе Ярославля с 12-го этажа упала 93-летняя пенсионерка
«Где дорога, где обочина – не понятно»: ярославец вылетел с трассы из-за неубранного снега
Пьяный водитель оскорбил ДПСника, и вот что из этого вышло
Как так-то? В Ярославле внедорожник запрыгнул на такси
Дмитрий Миронов поставил новому мэру Ярославля главную задачу