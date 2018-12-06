2018-12-06T12:43:04+03:00
Общество

Снегопад и плохая уборка стали причиной пробок в Ярославле. Как всегда

К этому часу ситуация улучшилась, но не намного
Роман Рыжиков
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Пробки рассасываютсяПробки рассасываютсяФото: Александр Клещев
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Вчера, 5 ноября, в МЧС по Ярославской области экстренно предупредили о надвигающемся снегопаде. Уже по привычке большинство СМИ подхватили информацию и понесли ее в массы. Сегодня, 6 ноября, с самого утра город встал в девятибалльные пробки.

Пока в офисах сотрудники объясняют причину своего опоздания, отряхиваясь от снега, в мэрии, где сегодня первый день в должности теперь уже мэра Ярославля руководит Владимир Волков, попытались рассказать, как убирают город:

- В ночь с 5 на 6 декабря на уборке улично-дорожной сети города было задействовано 40 единиц спецтехники. В первую очередь расчищались основные магистрали, затем спецтехника вышла на улицы второй и третьей категории...

Почему мы не видим эту спецтехнику? Все просто – чтобы не было пробок, машины ушли с главных улиц, но обещали вернуться, когда закончится час-пик. Кроме того, по словам чиновников, дороги обработаны реагентом, чтобы не было гололеда.

Дороги чистятся Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Дороги чистятсяФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Так что, если вы стояли в пробке, добирались до работы по нерасчищенным тротуарам, не расстраивайтесь, вам показалось.

- Ситуация штатная. Остановок движения не происходило, - говорит директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

Тем временем, один из самых острых вопросов в социальных сетях: кто-нибудь уже разбудил Волкова и рассказал, что происходит на дорогах?

Конечно, никакого коллапса не случилось. К этому моменту пробки по Яндексу всего шесть баллов, и то, в ставших уже традиционными местах. Только вот люди возмущены, скорее, не дорогами, а отношением. Хотя, нам не выбирать…

Тротуары убираются Фото: Александр Клещев

Тротуары убираютсяФото: Александр Клещев

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