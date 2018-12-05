2018-12-05T17:47:19+03:00
Политика

Картина дня на радио «Комсомольская правда-Ярославль»: «цирк» и бойкот выборов

Обсуждаем случившееся сегодня с представителями фракции КПРФ на частоте 96,2
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Слушайте нас в 18:05 на частоте 96,2 FM и смотрите видео-трансляцию передачи «Картина дня»Слушайте нас в 18:05 на частоте 96,2 FM и смотрите видео-трансляцию передачи «Картина дня»
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Сегодня, 5 декабря, в Ярославле состоялись непрямые выборы мэра города. Ни для кого не стало удивлением, что новым градоначальником стал Владимир Волков, до этого несколько месяцев исполнявший обязанности главы города.

Одним из самых ярких событий на этом мероприятии стал бойкот выборов фракции КПРФ. Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда – Ярославль», 96,2 FM поговорим с героями дня о том, что по их мнению пошло не так и как к этому относиться . А заодно, депутат Елена Кузнецова о том, к чему привело объединение четырех ярославских больниц в одну.

Слушайте нас в 18:05 на частоте 96,2 FM и смотрите видео-трансляцию передачи «Картина дня»

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