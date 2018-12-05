Ярославцы получают социальные услуги нового поколения

Ярославская область вошла в число 40 регионов страны, в которых Фонд социального страхования совместно с Издательским домом «Комсомольская правда» организует круглые столы, на которых представляет общественности преимущества электронных сервисов.

В Ярославле в мероприятии приняли участие представители Ярославского регионального отделения Фонда социального страхования, департамента здравоохранения и фармации правительства Ярославской области.

Как отметил исполняющий обязанности управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ Александр Матеша, в Ярославской области активно ведется работа по цифровизации внутренних процессов и переходу на электронное взаимодействие со всеми структурами, которые связаны с поддержкой льготных категорий населения.

-Более 70% государственных услуг, оказываемых отделением Фонда, уже сегодня предоставляются в электронном виде. Это позволяет ярославцам без личного посещения отделения Фонда обратиться за получением любой государственной услуги и контролировать процесс ее получения, используя свои гаджеты. Результат – экономия времени и сил как для граждан, так и для организаций, будь то работодатели или структуры, обслуживающие получателей социальных услуг, - отметил Александр Матеша.

Пожалуй, самым известным для населения стал проект по выдаче электронных листков нетрудоспособности, который реализуется на территории Ярославской области уже более года. За это время медицинские организации региона оформили более 12 тысяч электронных больничных.

Отследить расчет выплат, получать сведения по заявкам на технические средства реабилитации, путевки на санаторно-курортное лечение можно в Личном кабинете

Страхователи в своем «Личном кабинете» могут контролировать информацию, связанную с больничными работников, несчастными случаями на производстве, а также взаимодействовать с Фондом.

Здесь страхователю поможет и проект «Прямые выплаты». Если раньше он сам выплачивал пособия своим работникам, а затем ждал компенсации от Фонда социального страхования, то теперь Фонд будет сам выплачивать пособия работникам, получая от работодателя информацию, необходимую для расчета пособий.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

Проект «Социальный персональный навигатор для детей-инвалидов» – пилотный, он запущен в Ярославской области в октябре этого года. Впоследствии его планируется расширить в расчете на всех получателей технических средств реабилитации. В перспективе Фонд не будет ждать заявлений от граждан, а сам напомнит им о необходимости получения государственной услуги – например, о том, что нужно получить новую ортопедическую обувь вместо той, чей срок использования уже истек.

Фонд социального страхования создал для своих клиентов – а это абсолютное большинство граждан страны – мобильное приложение «Социальный навигатор», с помощью которого можно узнать всю актуальную информацию о предоставляемых им государственных услугах. Можно не сомневаться, что оно будет востребовано!

«Социальный навигатор» - это бесплатное приложение для смартфонов. Его можно также скачать с сайта sn.fss.ru. Информация в приложении разделена на тематические блоки: о фонде, материнстве, инвалидности и льготниках, временной нетрудоспособности, несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, утрате близкого человека. Здесь также можно найти адреса ближайших отделений Фонда и построить оптимальный маршрут до выбранного отделения.

Фонд активно переводит социальные услуги в цифровой формат, чтобы сделать их для людей проще и доступнее.