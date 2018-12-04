Получаем больничный в цифровом формате!

В Ярославле прошел круглый стол «Цифровая трансформация социальных услуг».

Ярославская область вошла в число 40 регионов страны, в которых Фонд социального страхования совместно с Издательским домом «Комсомольская правда» организует круглые столы, на которых представляет общественности преимущества электронных сервисов.

В Ярославле в мероприятии приняли участие представители Ярославского регионального отделения Фонда социального страхования, департамента здравоохранения и фармации правительства Ярославской области.

Как отметил исполняющий обязанности управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ Александр Матеша, в Ярославской области активно ведется работа по цифровизации внутренних процессов и переходу на электронное взаимодействие со всеми структурами, которые связаны с поддержкой льготных категорий населения.

-Более 70% государственных услуг, оказываемых отделением Фонда, уже сегодня предоставляются в электронном виде. Это позволяет ярославцам без личного посещения отделения Фонда обратиться за получением любой государственной услуги и контролировать процесс ее получения, используя свои гаджеты. Результат – экономия времени и сил как для граждан, так и для организаций, будь то работодатели или структуры, обслуживающие получателей социальных услуг, - отметил Александр Матеша.

Пожалуй, самым известным для населения стал проект по выдаче электронных листков нетрудоспособности, который реализуется на территории Ярославской области уже более года. За это время медицинские организации региона оформили более 12 тысяч электронных больничных.

Их популярность растет, ведь преимущества цифрового документа очевидны: его невозможно неправильно заполнить, испортить или потерять. Ведь бывают ситуации, когда работник предоставляет на работе бумажный больничный, а в нем неверно заполнена какая-либо графа. И сотрудник вынужден опять тратить время, идти в лечебное учреждение, чтобы исправить документ.

Как подчеркнула руководитель Ярославского филиала компании «Тензор» Нина Узакова, электронный больничный невозможно и подделать, что сводит на нет злоупотребления при оформлении таких документов. А начальник информационно-аналитического отдела регионального департамента здравоохранения и фармации Светлана Белякова отметила, что медицинские учреждения охотно перешли на работу с электронными листками нетрудоспособности, поскольку это избавляет врачей от лишней «бумажной» работы. Оформление и выдача электронного больничного занимает три-четыре минуты.

В выигрыше и больной: теперь ему не нужно лично передавать листок нетрудоспособности на работе, чтобы получить оплату. Пациенту сообщают индивидуальный номер ЭЛН, состоящий из 12 цифр, и он сообщает его работодателю наиболее удобным для себя способом - по телефону или по электронной почте. Повышение скорости обмена информацией приводит и к более быстрой оплате больничных.