«Аронап»: со вкусом и пользой

Кофе-цикорный комбинат «Аронап» известен покупателям не только в Ярославской области, но и по все России. За последние несколько лет ростовское предприятие очень сильно изменилось. Но сохранило и развило свои лучшие традиции.

Все, что нужно для стола

У нас широкий ассортимент выпускаемой продукции.

- Мы лидеры в производстве цикория, шиповника, кофейных напитков, киселя, какао-напитков, - говорит Сергей Сергеевич Соколов, директор по развитию КЦК Аронап. - И конечно, нашей визитной картой является цикорий. С этой точки зрения мы - завод полного цикла: экстрагируем нужные составляющие из сушеных корней цикория и получаем растворимый в воде порошок. Должен сказать, что это высокотехнологичный процесс. Привычный многим жидкий цикорий - это как раз и есть экстракт, из которого путем сушки получается растворимый порошкообразный или гранулированный напиток.

Таким же образом на кофе-цикорном комбинате «Аронап» производят и другие виды продуктов, например растворимый шиповник, который стал очень популярен у сторонников вкусного, здорового и полезного питания.

В длинной линейке продукции «Аронапа» - какао и другие напитки, а также широкий выбор пловов, каш, супов, пюре быстрого приготовления. Пожалуй, здесь производят все, что нужно дачнику, туристу или просто человеку, который хочет быстро и без лишних хлопот приготовить себе полноценный завтрак, обед или ужин, порадовать себя и близких вкусными и полезными напитками или десертами, например домашними мороженым или желе.

- Мы работаем в первую очередь на российский рынок и всегда - на конечного покупателя, нашего соотечественника, - отмечает Сергей Соколов. - Отсюда наши главные принципы: учитывать российские традиции здорового сбалансированного питания, вкусовые предпочтения россиян, использовать качественное сырье и бескомпромиссно относиться к качеству производимой нами продукции. В конечном итоге наша задача - предложить людям продукты, которые им нравятся и подходят. Мы уверены, что по соотношению цены и качества являемся лучшими в отношении широкого ассортимента продукции - это касается, в частности, цикория, шиповника, кофейных напитков и киселей.

Часть продукции мы отправляем на экспорт во многие страны, где также оценили высокое качество наших продуктов.

У «Аронапа» древняя и славная история

Рецепт успеха - качество

«Аронап» не боится зарубежных конкурентов - уж очень много в его продукции национальных особенностей, учитывающих привычки и вкусы жителей России и непонятных иностранцам. На комбинате работает сильная команда технологов и лаборантов, которая разрабатывает новые и полезные продукты питания, а также тщательно отслеживает качество выпускаемой продукции.

«А как иначе?» - говорят, сотрудники предприятия. Как говорится, положение обязывает: именно в Ростове Великом появились первые в России цикорные фабрики. А в 1884 году

открылась фирма «Торговый дом А. П. Селиванов с сыновьями», в которую входили цикорная паровая фабрика и паточно-саговый завод. С этой фирмы и началась история современного кофе-цикорного комбината «Аронап», на котором свято чтут традиции основателей «цикорного дела» в нашей стране.

За счет чего выдерживает конкуренцию на рынке предприятие? Его работники отвечают. С одной стороны, именно за счет хорошей репутации, доверия покупателей, которые выбирают продукцию «Аронапа». С другой - в результате эффективной организации производственных и бизнес-процессов, автоматизации, которая позволяет удерживать цены на приемлемом для потребителей уровне.

Новые мощности

В восстановление и в развитие производства уже вложено более двух миллиардов рублей

Сегодняшние успехи «Аронапа» - результат долгой, серьезной и вдумчивой работы, значительных инвестиций. Как и многие предприятия, в постперестроечные годы комбинат попал в «зону турбуленции» и в начале 2000-х остановился, распавшись на множество небольших организаций. К счастью, в 2010 году прежние участки и мощности «Аронапа» начала выкупать группа компаний «Вокруг света». Ее целью было восстановление производства и репутации ростовского комбината. В «перезагрузку» и глубокую модернизацию оборудования было вложено более 1,5 миллиарда рублей, и процесс инвестирования продолжается. Деньги инвестировали с умом - например, по возможности возвращали к жизни старое оборудование, оснащая его новейшей автоматикой и электроникой.

- Сейчас на комбинате работают более 400 человек - это очень серьезно для Ростова. Есть не только местные, но и привлеченные сотрудники - например, чаем у нас занимается специалист из Шри-Ланки (бывший Цейлон, своего рода синоним слова «чай»).

- Комбинат в последние годы сильно преображается, мы запускаем здесь новые автоматизированные производства, поскольку появляются все новые виды продукции и упаковки, - говорит Сергей Соколов, директор по развитию ООО «Аронап».

Действительно, на потребительском рынке существует своя мода на продукты. Когда-то в моду возвращался цикорий, который сейчас прочно занял свое место на полках магазинов. Был бум на «зеленый кофе» и цветочный чай каркаде, который сейчас уже сложно увидеть в торговле. Активно входил в моду иван-чай - этот национальный напиток тоже производят на «Аронапе». Все эти тенденции внимательно отслеживают специалисты ростовского комбината.

- В наших планах на будущее - возвести большой завод, который будет производить не только кофейные напитки, но и кофе, - рассказывает Сергей Соколов. - Это большая и очень сложная технология и серьезный объем - 18 тысяч тонн в год. Строительство уже идет, по нашим расчетам, запуск завода на базе «Аронапа» может состояться через 1,5 - 2 года. А в апреле этого года у нас вошло в эксплуатацию аналогичное производство меньшей мощности, до 6 тысяч тонн. Там выпускаются растворимые шиповник и цикорий. Плюс к этому у нас появляются новые складские мощности, перестраиваются и достраиваются объекты производственного назначения - этот процесс идет постоянно, обеспечивая будущее предприятия.

Сергей Соколов, директор по развитию ООО «Аронап»

Неизвестное об известном

Бренд Ростова

Цикорий - растение, традиционное для ростовских огородников. Исторические документы свидетельствуют, что уже в 1800 году «золотой корень» культивировался в Ростовском уезде Ярославской губернии. Люди использовали его и как заменитель чая и кофе, и как лекарственное средство, часто включая даже в приданое невесты.

К началу XX века в окрестностях Ростова насчитывалось около 20 производств по сушке цикория, но 60% всей продукции выпускалось в городе. Ростовский цикорий экспортировался в Германию, Францию, скандинавские страны, а его производители были награждены золотыми и серебряными медалями на ярмарках в России и Голландии.

Спасители блокадного Ленинграда

Во время Великой Отечественной войны оборудование ростовского кофе-цикорного комбината было переналажено на выпуск высокосортной пищевой продукции для детей и тяжелораненых бойцов, которые не могли быть переправлены из блокадного Ленинграда. Для нужд фронта здесь была организована сушка сухарей, картофеля и овощей, налажена выработка крупяных и овощных концентратов, кофейных, шоколадных и чайных напитков.

Специально для эвакуированных из Ленинграда солдат в Ростове изготавливали витамин С из хвои, который быстро восстанавливал силы раненых. Были разработаны первые в своем роде супы и каши быстрого приготовления.

Фото: КЦК «Аронап»

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