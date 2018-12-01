Как преумножить свои личные деньги в Ярославле

Брокерская компания «Инстант Инвест» приглашает на бесплатный семинар, чтобы не поделится опытом, как это делать. Лучшие специалисты регулярно проводят финансовые семинары. Обучают сотрудников, привлекают новых брокеров, разъясняют новичкам основы профессии. Также знакомят инвесторов с подробностями своей работы, убеждают людей в надежности и эффективности инвестиций.

Если вы посетите семинар, то узнаете много интересного о современных финансах. Куда выгоднее вкладывать, какие появляются возможности на рынке ценных бумаг. Портфельный управляющий Александр Шумейко сможет убедить вас о пользе сотрудничества с профессиональными брокерами.

«Инстант Инвест» работает в России и за рубежом, нет каких-либо географических ограничений. На выбор места для инвестиций влияют только объективные факторы, связанные с бизнесом: безопасность, прибыльность, перспективы роста предприятия или отрасли. При правильном подборе портфеля доходы от вложений превышают банковские проценты, кроме связанных с повышенным риском в ненадежных структурах.

Конечно, самостоятельно трудно разобраться во всех тонкостях брокерского дела. Клиентов призывают учиться, но пока опыта еще мало, вы можете поручить профессионалам заботу о своих средствах. Главное – результат, и компании есть чем похвастать. За время работы с 2008 года менеджеры получили немало похвальных отзывов, и даже во время кризисов обеспечивали приличные показатели.

Теперь основные проблемы вроде бы позади, бурно развиваются многие сферы деятельности. По желанию клиента официальные представители составляют инвестиционный портфель на родине или за границей. Объективно это лучший способ вложить деньги быстро, с выгодой, но без лишних рисков и большого напряжения сил. Зарубежные инвестиции часто привлекают тем, что дают право жить в странах первого мира. Когда вы лично побываете там и осмотритесь на месте, могут появиться собственные идеи, куда дальше инвестировать.

Записаться на семинары, который будут проводиться гостинице СК РОЯЛ по средам и пятницам, можно записаться по телефону 68 08 98

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