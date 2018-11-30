Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Как объединение банка «Открытие» и «Бинбанка» отразится на клиентах?

- Наша основная цель - обеспечить так называемый «бесшовный переход» на этапе интеграции. Целевая модель - когда клиент получает одинаково высокий сервис в любой точке продаж под единым брендом. Это значит, что клиенты не должны почувствовать никаких изменений. То есть все ценовые параметры, все договорные взаимоотношения, все обязательства и вся ответственность, которые были приняты банками, сохраняются перед клиентами и после объединения. И будут действовать до истечения сроков действия заключенных договоров. Никаких дополнительных усилий или визитов после объединения банков делать будет не нужно. Одним из критериев успешности объединения является то, что после январских праздников клиент, который получал свою услугу в ПАО «Бинбанк», сможет прийти в любой офис «Открытия» и получить ее там.

- Что будет с действующими офисами банка в регионе?

- Банковская группа «Открытие» в 2019 году завершит объединение сети в регионе (сейчас представлена 2 офисами «Открытия», 4 офисами «Бинбанка»). В первой половине 2019 года банк будет представлен в регионе 5 офисами «Открытие».

- Стоит ли оформлять для своих сотрудников зарплатные карты малому бизнесу? Почему?

- Зарплатная карта — это не только финансовый инструмент. Это ключ к нашим самым выгодным предложениям. Например, зарплатным клиентам мы даем специальные льготные условия кредитования. То есть ипотеку или кредит на любые цели можно будет получить дешевле, быстрее и проще. Мы также поможем подобрать программу рефинансирования кредитов, полученных в других банках. Переоформление кредитов на более выгодных условиях позволит сэкономить на ежемесячных платежах, объединить несколько кредитов в один или получить дополнительно нужные деньги.

- Что интересует клиентов при рефинансировании?

- Снижение ставки, прежде всего. Если у клиента ставка 18-19%, то в сравнении с 11,9% разница все-таки есть. Кроме того, срок кредита. Иными словами, возможность снизить нагрузку, которую каждый месяц несет человек. Если платеж был 20 тысяч в месяц, то после рефинансирования он может стать 15 тысяч рублей. Еще отмечу, что примерно в 30% сделок люди хотят взять дополнительные деньги.

- Какие программы для малого и среднего бизнеса может предложить банковская группа «Открытие» в наступающем году?

- Банк «Открытие» имеет широкую линейку кредитно-гарантийных продуктов, которая максимально полно соответствует потребностям клиентов малого и среднего бизнеса. Нашим клиентам доступны банковские гарантии, кредиты, кредитные линии, овердрафты. Банк участвует в государственных программах поддержки предпринимательства, реализуемых АО «Корпорация МСБ», АО «МСП-Банк» и региональными фондами поддержки предпринимательства.

В ноябре мы подписали соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Ярославской области. Это долгосрочное взаимодействие с целью реализации стратегических планов социально-экономического развития региона, а также реализации совместных проектов, направленных на распространение современных банковских услуг и создание благоприятных условий для обеспечения доступа бизнес сообщества, в том числе субъектов МСБ, к кредитным продуктам банка.

- Какую максимальную сумму кредита может предложить малому и среднему бизнесу «Открытие»?

В банке «Открытие» нет ограничения по сумме кредита как на реализацию инвестиционного проекта, так и на ведение текущей деятельности. Сумма кредит определяется исходя из общего бюджета проекта, доли собственного участия, периода его окупаемости, потребности в оборотном капитале и прочих факторов, влияющих на способность заемщика обслуживать и своевременно возвращать полученный кредит без ущерба для бизнеса.

- Какие кредитные программы для бизнеса наиболее востребованы сейчас в банке?

- Наибольшим спросом пользуются оборотные кредиты, предоставляемые в форме возобновляемых кредитных линий, овердрафты. Это обусловлено, прежде всего, стремлением клиентов увеличивать объемы действующего бизнеса, но не входить в новые проекты, к которым предприятия относятся с высокой долей осторожности. Также растет доля кредитов на рефинансирование задолженности, что связано с естественным желанием клиента улучшить текущие условия кредитования и снизить долговую нагрузку на бизнес. Плюс, прибегая к рефинансированию задолженности, клиент, как правило, выбирает новый банк с точки зрения комплексного обслуживания, т.е. существенно улучшает свое взаимодействие с банком в целом.

- Какие инновации предлагает Ваш банк для бизнесменов региона?

- Прежде всего, это совместный проект с социальной сетью ВКонтакте. Проходит акция для молодых предпринимателей в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. Основная идея — это повышение информационной грамотности, уровня образования предпринимателей.

Кроме этого, серьезно оптимизировано и интегрировано предложение по расчетно-кассовому обслуживанию. Обновлены все пакетные предложения с учетом пожеланий клиентов — клиент сейчас сам может выбирать полноту и степень насыщенности услуг с учетом стоимости или своих предпочтений.

Очень много сделано для онлайн обслуживания и онлайн сервисов банка. На текущий момент можно выполнять весь перечень операций по интернету. Это очень функционально и тоже востребовано клиентами.

Большой объем работ проводится по повышению качества кассового обслуживания. Сейчас по доступности услуг для клиентов в части кассовой инфраструктуры можно отметить моментальную карту самоинкассации на базе платежной системы Visa. Эту карту клиент может получить в офисе в день обращения. А по ней в любом банкомате в любой точке мира сможет фиксировать и контролировать расходы работников на хозяйственные нужды и в том числе проводить операции самоинкассации юридических лиц через устройства самообслуживания.