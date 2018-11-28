«МегаФон» расскажет инвесторам о цифровых городах будущего

27-28 ноября состоится традиционный Ярославский инвестиционный форум, ежегодно собирающий более тысячи участников – представителей органов власти, инвесторов, компаний, развивающих инновационные технологии. В числе спикеров мероприятия будет руководитель по развитию корпоративного бизнеса Ярославского отделения компании «МегаФон» Наталья Капустина – она расскажет о том, как оператор помогает создавать в России умные города.

Ярославский форум – одна из главных площадок для общения с инвесторами: здесь презентуются перспективные проекты, происходит обмен лучшими региональными практиками. Такой диалог позитивно отражается не только на бизнесе инновационных компаний, но и на экономике субъектов РФ в целом. А главное, результаты инвестиций повышают качество жизни в российских регионах.

ПАО "Мегафон"

В этом году ключевыми тематическими сессиями форума стали «Фармацевтическая и медицинская промышленность: инновационные технологии и перспективы развития», «Окно в Азию. Китай», «Моногорода: строим будущее», «Битва стартапов»; состоится панельная дискуссия «Инвестиции в инфраструктуру». Эксперт «МегаФона» расскажет об опыте участия компании в проектах создания городов будущего в ходе презентации «МегаФон = Интернет вещей».

Базируясь на своей мощной инфраструктуре (по данным Роскомнадзора, к осени 2018-го «МегаФон» построил более чем 216 тыс. базовых станций – это существенно больше, чем у других игроков телеком-рынка), оператор развивает по всей стране технологии Big Data, М2М и Интернет вещей. В нескольких городах – Москве, Петербурге и Иннополисе – успешно продемонстрированы возможности пилотных фрагментов сети 5G с «гигабитными» скоростями мобильного интернета. Развитая сеть и высокие скорости доступа позволяют оператору не только обеспечивать работу любого количества умных вещей – розеток, ламп, датчиков охранной сигнализации и т.д. – но и переходить к созданию целых умных городов.

Среди многочисленных примеров комплексного использования современных цифровых технологий – система интеллектуального мониторинга и контроля ресурсов ЖКХ, внедряемая «МегаФоном» в Иннополисе. В Сочи запущен пилотный проект «Безопасный город», в Брянске – «Умные дорожные знаки» для обеспечения безопасности на дорогах. В Новгородской области в рамках соглашения с правительством региона «МегаФон» внедряет пилотные цифровые решения в сфере ЖКХ и здравоохранения – «Цифровая управляющая компания» (сбор и передача данных со счетчиков воды, газа, тепла и электричества напрямую в управляющую компанию, онлайн-оплата коммунальных услуг и т.д.) и «Телемедицина» – это решение позволяет проводить консультации «врач-врач» и «врач-пациент» в письменном виде, в формате аудио- или видеоконференции.

ПАО "Мегафон"

Работу цифровых услуг «МегаФона» участники Ярославского инвестиционного форума смогут изучить и протестировать сами – с помощью интерактивной цифровой платформы, которую оператор недавно демонстрировал на «Цифровой неделе» в Государственной Думе РФ.

«Умные города – очень перспективная сфера для инвестиций. Даже отдельные цифровые услуги, например, «Контроль автопарка», которую мы уже не первый год предлагаем своим клиентам, помогают достичь заметной экономии и повышения эффективности бизнеса. А технологии NB IoT – поставить Интернет вещей на службу организациям,

эксплуатирующим большое количество удаленных устройств, тех же счетчиков ЖКХ. Объединение всех технологических возможностей «МегаФона» с правильной политикой инвестирования в новую цифровую экономику России позволит увидеть умные и безопасные города уже в ближайшие годы. Уверена, что диалог в рамках ярославского форума еще больше приблизит это время», – считает Наталья Капустина.