«Я аж остановку свою проехал!»: бабушки в рыбинском автобусе хором спели «Калинку»

Рыбинские бабушки настолько не суровы, что поют хором прямо в автобусе. Возвращавшиеся домой вечером 26 ноября жители второго по величине города Ярославской области неожиданно для себя превратились из пассажиров в зрителей и слушателей настоящего концерта. Восемь подружек-пенсионерок внезапно в пути затянули песню про калину.

- Он хотееел меня калинкуууу посадить в своем садуууу, не довез он, в землю бросиииил, думал, что я пропадуууу, - выводили бабули.

Оказалось, женщины поют в местном хоре и ехали с репетиции. Но, видимо, решили потренироваться еще. Пассажиры заулыбались, некоторые включили камеры на смартфонах.

- Я, аж, остановку свою проехал! Бабушки, респект! - написал случайно оказавшийся в «музыкальном» автобусе №14 житель Рыбинска Владислав Мельников.

Видео, выложенное Владиславом в группе «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте», за сутки набрало почти 30 тысяч просмотров и 700 лайков. «Молодцы!», «Класс!», «Позитив!», - реагирует в соцсетях народ. И делает выводы - пора из автомобилей на общественный транспорт пересаживаться - там веселее!