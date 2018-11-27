Количество ремонтируемых по программе «Безопасные и качественные дороги» улиц в Ярославле сократится втрое

27 ноября чиновники вместе с общественниками подвели итоги ремонта дорог по программе «Безопасные и качественные дороги» и обсудили планы на следующий год.

Подрядчикам выписали почти полмиллиона штрафов и пеней

В этом году количество дорог, отремонтированных по программе, оказалось меньше, чем в предыдущем: в прошлом было 29, в этом – всего 23, хотя объем финансирования был примерно таким же - около миллиарда.

- Несмотря на сокращение количества включенных в программу улиц, протяженность отремонтированных дорог осталась практически на прежнем уровне: в прошлом году было около 50 километров, в этом - 47,2 километра, - объяснил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Кузнецов.

Так произошло потому, что в список объектов для ремонта в этом году попали протяженные проспекты – Ленинградский и Авиаторов. К ним, кстати, было приковано особое внимание общественности – как никак одни из самых главных транспортных артерий города. И не зря. В августе активисты движения «Дороги Ярославль» уличили дорожников в том, что те укладывали асфальт на под проливным дождем. Во многом благодаря шуму, который подняли общественники, работы здесь были переделаны. Всего же по итогам ремонтов «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля с помощью своей лаборатории выявило 31 нарушение в качестве покрытия отремонтированных дорог. Из 274 проб, взятых на улицах, ремонтом которых занимался «Ярдормост», брак выявили в одной, из 276 проб на объектах компании «ЕКС» - 30.

- На данный момент все замечания устранены, - прокомментировал директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Виктор Макеев-Гурьянов.

Кроме того, группе компаний «ЕКС» выписали пени в размере 250 тысяч за нарушение сроков ремонтов, а также два штрафа по 100 тысяч – за то, что не убрали мусор после ремонта и за то, что рабочие вышли на объект без спецодежды.

Сейчас, по данным мэрии, все запланированные на этот год работы по программе «Безопасные и качественные дороги» благополучно завершены.

Переходы с подсветкой и новые марки асфальта

Ожидается, что финансирование программы в следующем году опять составит около миллиарда рублей. Но количество улиц, на которых будут вестись работы, еще сократится - скорее всего, до девяти протяженностью 18,7 километров (точный перечень власти пообещали озвучить, когда окончательно утвердят цифры по финансированию) .

- Это связано с тем, что в план включены не только ремонты, но и строительство новых участков, а оно, обходится дороже, - пояснил Михаил Кузнецов.

Какие улицы брать в работу, определили сами жители – своими голосами на портале «Решаем вместе». Построить мэрия планирует участки улиц Красноборской, Панина, Лескова. Также в рамках программы в Ярославле хотят установить восемь светофоров на аварийных участках. В 2019 год запланировано внедрение некоторых дорожных новинок.

– Планируем новые светофоры сделать со светодиодными консолями, которые ярче и заметнее. На Республиканской улице и на проспекте Дзержинского хотим в качестве эксперимента подсветить пешеходные переходы, чтобы сделать их более безопасными. Также рассматриваем возможность использования новых, более износоустойчивых марок асфальта, - рассказал Кузнецов.

Свои предложения в план дальнейшей работы внесли и общественники. От активистов группы «Дороги Ярославля» поступила инициатива расширить выезд из микрорайона Сокол к Московскому проспекту, отрегулировать новый светофор на Промышленной улице так, чтобы здесь не появлялись заторы, развернуть движение у ТЮЗа в обратную сторону и другие. Чиновники обещали проработать эти вопросы.

Также власти и активисты договорились, что проекты ремонта улиц будут выложены на общественное обсуждение, чтобы при необходимости была возможность внести коррективы от жителей.

НА ЗАМЕТКУ

Какие улицы стали лидерами народного голосования на портале «Решаем вместе»

- ул. Красноборская на участке от улицы Сахарова до ул. Университетская - 10.8%

- Тутаевское шоссе от ул. Елены Колесовой до ул. Большая Норская - 10.0%

- ул. Панина от ул. Строителей до Тутаевского шоссе - 9.3%

- пр-т Дзержинского от Ленинградского пр-та до ул. Громова - 9.1%

- ул. Гагарина от Московского пр-та до Юго-Западной окружной дороги - 7.1%

- ул. Угличская от ул. Чкалова до ул. Володарского - 6.9%

- ул. Кавказская от Теплового пер. до дома № 47 по ул. Кавказская - 6.7%

- ул. Республиканская от Республиканского проезда до Которосльной Набережной - 6.5%

- ул. Лескова от пр-т Фрунзе до ул. Дядьковская - 5.8%

- пр-т Машиностроителей от пр-та Авиаторов до ул. Шандорная - 5.5%

- ул. Строителей от ул. Бабича до Ленинградского пр-та - 4.9%

- пр-т Ленинградский от ул. Волгоградская до ул. Строителей - 4.7%

- ул. Сосновая от ул. Красноборская до пр-та Машиностроителей - 2.5%

- пр. Школьный от ул. Серго Орджоникидзе до пр-та Машиностроителей - 2.4%

- ул. Кудрявцева от ул. Чкалова до ул. Тургенева - 1.4%

- ул. Мышкинский проезд от улицы Магистральная до моста через Которосль - 1.4%

- ул. Носкова от ул. Большая Федоровская, включая участок ул. Зеленцовская до Комсомольской площади, - 1.2%

- ул. Лермонтова от ул. Жукова до ул. Радищева - 1.1%

- ул. Куропаткова от ул. Большая Норская до ул. 2-я Красноперевальская - 1.0%

- ул. Академика Колмогорова - 0.9%

- ул. Дядьковская от ул. Колмогорова до р. Дунайка - 0.8%