Сбербанк: время брать кредиты!

В этом году произошло существенное увеличение выдачи кредитов населению.

– За 9 месяцев мы выдали 54 тысячи потребительских кредитов на общую сумму 9,4 млрд. рублей – это больше, чем за весь 2017-й год. По нашим данным, наиболее востребованы кредиты со средним чеком примерно 100 тысяч рублей. Около 40% потребкредитов приходится на возраст 35–50 лет, причем женщины берут кредиты намного чаще, чем мужчины, – отмечает Александр Викторович.

По его мнению, интерес к потребительским кредитам в первую очередь обусловлен процентными ставками при отсутствии комиссий и дополнительных платежей. Второе, но не менее важное обстоятельство – это скорость: решение о выдаче кредита теперь принимается от 2 минут, кредит может быть оформлен за 1 визит в банк.

Что касается ипотечного кредитования, то год назад очень популярным был вопрос: нужно ли сейчас брать ипотечный кредит?

– Ответ за год не изменился: нужно, – говорит Александр Заваруев. – Условия кредитования хорошие, тот же самое можно сказать о стоимости жилья. В Ярославле построено больше, чем продается, есть из чего выбирать. А значит, «время брать ипотечный кредит» продолжается. Ярославцы это понимают, и темпы ипотечного кредитования тоже выросли: за 9 месяцев их выдано 5,6 тысячи на сумму 7,7 млрд. рублей. Это больше, чем за весь прошлый год.

В Сбербанке отмечают: особенно активно интересуются ипотекой летом и в конце года, когда работающие граждане получают различные выплаты, которые позволяют сделать первоначальный взнос за квартиру.

Средний размер ипотечного кредита в Сбербанке на территории области составляет 1,4 млн. рублей, а доля банка в количестве выданных составляет около 60 процентов.

– Мы стараемся максимально усовершенствовать процедуру оформления и сопровождения кредита, – подчеркивает Александр Заваруев. – В частности, этому способствует онлайн-сервис «ДомКлик»: чтобы получить ипотечный кредит, теперь клиенту достаточно прийти в банк только один раз – подписать договор, все остальное можно сделать удаленно.

Помимо ипотечного кредита как такового, Сбербанк предлагает своим клиентам и ряд дополнительных сервисов. К примеру, это Электронная регистрация, банк сам направляет все необходимые документы из центра ипотечного кредитования/офиса застройщика в Росреестр. Большой популярностью пользуется сервис «Безопасные расчеты». Также можно непосредственно в банке заказать оценку объекта недвижимости, а сервис «Правовая экспертиза» выявляет риски по сделкам с недвижимостью.

Тренд всех последних лет – развитие онлайн-услуг. Например, Автоплатежами сейчас пользуются уже более 150 тысяч ярославцев. Наиболее активно - за услуги ЖКХ и сотовую связь. Кстати, доля безналичных платежей выросла до 84%. Если же сопоставить это с долей Сбербанка, например, в платежах за услуги ЖКХ – 85 процентов – то несложно представить, сколько людей проводило бы время в ожидании обслуживания, , если бы не развивались уже ставшие привычными онлайн-услуги!

Точно так же уверенно развивается и эквайринг – приём платёжных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг. Через торговые терминалы Сбербанка ежемесячно совершаются 10 млн. операций – на 4 млн. больше, чем в прошлом году.

В конечном итоге, можно сделать вывод: перспективы развития банковского бизнеса неразрывно связаны с постоянным совершенствованием информационных систем и оказанием максимума доступных и удобных дистанционных услуг. Клиенты Сбербанка все активнее ими пользуются, поскольку это позволяет им получать желаемые результаты, не прилагая для этого лишних усилий и экономя свое время.