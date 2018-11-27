Почему покупатели выбирают аптеку «Живика»

«Живика» — аптеки, которые отличаются самыми выгодными ценами, заботливым сервисом и широким ассортиментом лекарственных средств, включая редкие рецептурные препараты и препараты для лечения хронических заболеваний. Большинство их покупателей нацелены на значительную экономию — это люди со средним и ниже среднего достатком. Они, как правило, анализируют цены, прежде чем совершить покупку. Немало и тех, кто принимает препараты длительными курсами. Эти покупатели прежде всего ориентированы на запланированные покупки лекарств по списку. Также для удобства клиентов предусмотрен индивидуальный заказ редких препаратов.

В рамках проекта «Клиника года 2018. Ярославль» мы спросили об этом покупателей аптеки, расположенной по адресу ул. Свободы 56/37

Ольга, домохозяйка, мама двоих малышей:

- Общее впечатление - отличная аптека! Широкий ассортимент лекарственных препаратов и бадов - как ни зайду, всё есть в наличии! Достаточно много косметики, в том числе недорогой. Здесь можно найти все! Фармацевты работают быстро и вежливо. Приходите, советую!

Екатерина, менеджер-специалист по продажам:

- Извините, очень спешу. Но именно поэтому скажу: очень нравится эта аптека и система бронирования. Спасибо! Это помогает планировать покупки и свое время.

Покупатели прежде всего ориентированы на запланированные покупки лекарств по спискуФото: Иван ПЕТРОВ

Елена Владимировна, пенсионерка, жительница дома, расположенного неподалеку:

- Все необходимые лекарства покупаю здесь по доступным ценам!

Ирина Алексеевна, бухгалтер:

- Решила купить тонометр. Фармацевт, молодая приятная женщина, понятно рассказала обо всех предоставленных приборах. Так как у меня раньше были сложности с выбором манжеты, подобрала нужного размера! Также сотрудник аптеки помогла мне при выборе средств для ухода за лицом и дала пробники новой маски от La roche. Очередь двигается быстро, все остались довольны. Рекомендую эту аптеку.

Иван Петров, корреспондент «Комсомольской правды»

- От себя могу добавить, что мне очень понравился поиск лекарств на сайте «Живика». Он прост и удобен в использовании.

Здесь вы сможете найти нужные лекарственные средства, косметику, медицинскую технику и другие аптечные товары, проверить наличие лекарств в аптеках Живика» в Ярославле, забронировать и самостоятельно выкупить заказ в любой удобной аптеке по выгодной цене. Бронировать лекарства можно круглосуточно, а выкупать – в любое удобное для вас время в течение суток с момента заказа в часы работы аптеки.

Думаю, что теперь буду чаще пользоваться услугами сети «Живика».

Для удобства клиентов предусмотрен индивидуальный заказ редких препаратовФото: Иван ПЕТРОВ

Анна Гаврилова, заведующая аптекой «Живика» на ул. Свободы, 56/37

- Судя по имеющимся у нас данным и по «Аптечной справке», на сегодняшний день наша аптека, расположенная на ул. Свободы 56/37, - самая крупная в Ярославле. У нас пять касс, коллектив насчитывает более 20 человек. Многие помнят ее как аптеку, которая обеспечивала ярославцев льготными лекарсмтвами, в том числе сильнодействующими наркотическими препаратами, требующими специальных условий хранения и учета. Сегодня выгодные цены на продукцию в «Живике» формируются за счет того, что в них сразу закладываются все возможные скидки. При этом мы гарантируем высокое качество ассортимента: здесь соблюдаются все условия его хранения, товар сертифицирован. И самое главное – отсутствие подделок!

- Коллектив провизоров и фармацевтов аптеки «Живика» отличают солидный стаж работы и высокий уровень ответственности. Провизоры (их в коллективе две трети) имеют высшее образование, фармацевты – среднее специальное, все постоянно повышают свой профессиональный уровень. Сеть активно развивается, в городе открываются новые аптеки, поэтому мы всегда заинтересованы в квалифицированных сотрудниках. В свою очередь компания гарантирует сотрудникам уверенность в завтрашнем дне и понятную систему расчета заработной платы, возможности развития, мы заботимся об атмосфере в коллективе и помогаем сотрудникам в сложных жизненных ситуациях. По вопросам трудоустройства вы можете позвонить по телефону 48-64-00, 20-12-35