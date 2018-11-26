В Ярославле за полтора миллиона продают «Священную историю Ветхого и Нового Завета»

В Ярославле на сайте бесплатных объявлений появился необычный лот – книга «Священная история Ветхого и Нового Завета». Владелец просит за нее немало – 1499999 рублей. И поясняет, что книга редкая, выпущена в 1793 году в Санкт-Петербурге, в типографии Святейшего Синода. Также подчеркивается, чо это оригинал, все листы на месте.

- Вы не поверите, но цена того стоит! Это уникальная книга, которая принесет Вам вселенское понимание жизни. А это дороже любых денег! - пишет продавец.

Мы связались с автором объявления. Он считает, что его предложение, прежде всего, может заинтересовать коллекционеров.

- Эта книга – историческая ценность, философская литература. Давным давно мне ее подарил друг. А сейчас возникли потребности в финансах, поэтому решил продать, - рассказал владелец издания Андрей.

Также он признался, что цену поставил, что называется, «от фонаря». И, когда найдется покупатель, готов пойти на уступку. Также желающим приобрести раритет владелец пообещал доставить его в любой город бывшего СССР за свой счет.

Напомним, недавно в Ярославле на сайте бесплатных объявлений было выложено объявление о продаже трехсотлетней книги.

Фото с сайта avito.ru