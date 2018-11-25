Игорь Маковский: «Наша главная задача - эффективное внедрение новых цифровых решений, направленных на повышение качества и надёжности электроснабжения жителей Ярославской области»

В ходе визита в филиал «Ярэнерго» генеральный директор «МРСК Центра» – управляющей организации «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский проверил функционирование регионального электросетевого комплекса и оценил перспективы его развития.

Глава компании побывал на подстанциях «ТРК», «Новоселки» и «Северная». ПС 110/10-10 кВ «Новоселки» является одной из самых современных в области, в 2013 году она обеспечила электрической энергией новый район ярославского индустриального парка. Подстанция «Северная», введённая в эксплуатацию в конце 30-х годов прошлого века, питает два центральных района областного центра.

Фото ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго».

Генеральный директор посетил центр управления сетями филиала, из которого осуществляется оперативное управление электросетевым комплексом Ярославской области.

В Ярославском РЭС и РЭС 1 категории «Яргорэлектросеть» глава МРСК Центра ознакомился с условиями труда энергетиков и внес ряд предложений по улучшению качества связи диспетчерских пунктов с оперативными бригадами.

На совещании с руководством филиала и начальниками районов электрических сетей Игорь Маковский проинформировал о долгосрочных перспективах развития электросетевого комплекса региона и наметил основные планы на ближайшее будущее. «От того, насколько качественно и успешно мы будем работать, зависит оценка нашей деятельности. Наша главная задача на будущее – не допускать перебоев в электроснабжении, - отметил генеральный директор.

Фото ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго».

Также Игорь Маковский рассказал о проекте создания в Ярославской области районов опережающего внедрения цифровых технологий и инновационных разработок МРСК Центра. Такими районами станут Ярославский, Тутаевский и Некрасовский. На их базе предполагается создание двух цифровых РЭС. В будущем эти районы опережающего развития станут образцом для остальных территорий филиала.