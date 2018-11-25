2018-11-25T12:09:13+03:00
Экономика

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обсудил с генеральным директором МРСК Центра Игорем Маковским перспективы развития электросетевого комплекса региона на базе внедрения цифровых технологий

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся функционирования и развития электросетевого комплекса региона
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Фото ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго».Фото ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго».
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с генеральным директором МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорем Маковским. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся функционирования и развития электросетевого комплекса региона и договорились реализовать проекты по цифровизации электрических сетей в Ярославской области. В этих целях будет подписано соглашение о пилотных территориях, где это будет происходить в первую очередь.

Игорь Маковский отметил, что проведение полной реконструкции и модернизации электросетевого комплекса по принципу цифровизации - одна из стратегических задач компании. Эта работа должна быть завершена к 2030 году, а ее главным результатом станет надежное электроснабжение потребителей.

- В настоящее время на территории Ярославской области все ещё происходят технологические нарушения в сетях, - сказал Игорь Маковский. – Мы системно занимаемся решением этой проблемы, поставив перед собой задачу перейти от режима реагирования и устранения к режиму прогнозирования и упреждения подобных ситуаций.

Обсудили губернатор Ярославской области и генеральный директор МРСК Центра и ситуацию с подключением к электросетям земельных участков, выделенных льготным категориям граждан. Стороны договорились взаимодействовать в вопросах подключения льготных категорий потребителей, включая многодетные семьи, через включение в программы развития территорий районов. По словам Дмитрия Миронова, для освоения этих территорий необходим комплексный подход и системное строительство электросетевой инфраструктуры.

- Необходимо поэтапно решать этот социально значимый вопрос, - подчеркнул Дмитрий Миронов. – Нам необходимо совместно принять все меры, чтобы в следующем году те территории, где предоставлены участки, были обеспечены электроснабжением. Создание такой инфраструктуры для технологического присоединения индивидуальных жилых домов – это наша прямая задача для поддержки многодетных семей.

Фото ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»

Фото ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»

Игорь Маковский заверил, что МРСК Центра приложит все необходимые усилия для решения этой задачи.

- Вы можете в полной мере рассчитывать на нас в этом вопросе. МРСК Центра, осознавая свою ответственность, как одна из системообразующих компаний региона, заинтересована в совместном решении задач по комплексному развитию территорий, - сказал Игорь Маковский.

Стороны также обсудили вопрос обслуживания электроустановок уличного освещения. Одним их ключевых шагов в его решении могла бы стать передача всей инфраструктуры уличного освещения (более 50 тысяч светильников) под управление совместной компании Правительства Ярославской области и ПАО «МРСК Центра» – АО «ЯрЭСК». Такое решение, в частности, позволило бы снизить расходы бюджета на эти цели благодаря реализации программ модернизации уличного освещения по принятым в МРСК Центра программам энергосбережения и энергоэффективности.

В завершение встречи Игорь Маковский и Дмитрий Миронов выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству в вопросах повышения надежности функционирования электросетевого комплекса региона и создания благоприятных условий для социально-экономического развития Ярославской области.

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