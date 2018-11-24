Новые проездные, три вида маршрутов и расширение платных парковок: какие транспортные новшества введут в Ярославле

О том, что транспортную схему в Ярославле надо менять, говорят часто. Правда, кардинальных метаморфоз мы до сих пор не наблюдаем. Однако на этой неделе прошло совещание в мэрии города, где власти обозначили свои планы на ближайшее будущее в этой сфере.

Магистральные, вспомогательные и социальные маршруты

Одно из первых, что хотят сделать чиновники - сделать более упорядоченной схему маршрутов.

- Сейчас много дублирующих друг друга маршрутов. Только на Московском проспекте их 20. Городские пересекаются с междугородными. Все это перегружает дорожную сеть, - отметил руководитель управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский.

Чтобы навести порядок, власти собираются разделить все маршруты городского транспорта на три типа: магистральный, вспомогательный и социальный. Магистральные маршруты – основные. Они свяжут районы города. Интервал движения на них будет в пределах 10 минут. Социально значимые маршруты - те, которые будут подвозить людей к социальным объектам или в небольшие районы города, где пассажиров не много, но и без транспорта не обойтись. Интервал между рейсами здесь будет больше. Вспомогательные маршруты – не протяженные, внутри районов города, которые будут подвозить пассажиров к магистральным маршрутам.

Перевозчиков на эти направления будут выбирать по конкурсу. На магистральных маршрутах предпочтение будет отдаваться муниципальным предприятиям, имеющим транспорт большой вместимости, чтобы люди могли ездить с комфортом. Кроме того, для предотвращения дублирования городских маршрутов с межмуниципальными, которые проходят через Ярославль, мэрия хочет добиться того, чтобы не было наложения расписания одних и других. Возможно, для междугородных и пригородных автобусов сделают меньше остановок в черте города.

Кроме того, для общественного транспорта в Ярославле хотят сделать выделенные полосы движения на самых крупных проспектах - Октября, Авиаторов и Московском.

Вместо разных проездных - единая транспортная карта

Вместо разных проездных в Ярославле - льготных и обычных - хотят ввести в оборот единую транспортную карту. Она позволит создать в городе единую систему оплаты проезда.

- Это будет удобно и для пассажиров, и для перевозчиков. Мы будем вводить дифференцированный тариф для постоянных пользователей. Будут карты действием полчаса, час. В течение этого промежутка времени пассажир сможет пересаживаться с одного транспорта на другой без дополнительной платы. Оплатить проезд можно будет мобильным телефоном через специальное приложение. А перевозчики смогут четко отслеживать пассажиропоток. Кроме того, безналичный расчет позволит избавиться от воровства на линиях, которым иногда грешат собирающие плату водители и кондуктора, - рассказал Сергей Волканевский.

Планируется, что внедрять новшество будут уже в следующем году. При внедрении карты на некоторое время сделают переходный период, когда в ходу будут и старые, и новые проездные. Кроме того, из-за перехода на безналичный расчет постепенно отпадет необходимость в кондукторах. Сначала они будут работать с переносным оборудованием для считывания карт. А затем на транспорте и остановках могут появиться стационарные автоматы и турникеты.

Больше платных парковок

Есть планы и по расширению зоны платных парковок в центре, чтобы разгрузить его от транспорта. Параллельно будут создаваться бесплатные перехватывающие стоянки, где можно будет оставить автомобиль, чтобы дойти до какого-то места в центральной части пешком или доехать на общественном транспорте.

Правда, оборудование платных парковок обойдется в приличную сумму. По расчетам специалистов, обустройство территории, установка паркоматов, камер, программного обеспечения и прочего оборудования обойдется в 120-150 миллионов рублей. Кто выделит эти деньги? Здесь возможны варианты. Первый - мэрия все делает за счет бюджета и постепенно отбивает вложения прибылью от платных мест. Второй вариант - город за свой счет создает инфраструктуру, а автоматизацией занимается частная организация, с которой потом делится прибыль. И третий вариант, когда частник на условиях концессии все обустраивает сам, но и львиную долю прибыли на протяжении нескольких лет забирает себе. По какому пути пойти - еще предстоит решить.

Кстати, также власти рассматривают и возможность передачи в концессию трамваев города. В этом случае инвестор должен будет модернизировать пути, в том числе так, чтобы была возможность пустить по городу низкопольные трамваи, продлевать существующие линии, обновлять подвижной состав.