Задержан водитель внедорожника, врезавшегося в людей на переходе в Ярославле

Полиция задержала водителя внедорожника, врезавшегося в людей на пешеходном переходе в Ярославле. Нарушителем оказался 28-летний мужчина.

- На него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Иномарка влетела в пешеходов, когда им горел зеленый свет. Фото: стоп-кадр с уличной камеры видеонаблюдения компании "Ярнет".

По предварительным данным, водитель был трезв. В полиции пока не дают информации о том, чем он объясняет свое поведение на дороге. Тем временем, в соцсетях ярославцы пишут, что нарушитель ссылается на то, что до этого сутки работал и задремал за рулем.

- Просто усталость и все. В голове знаете, сам бы лучше в столб. Мне ни себя не жалко, ни машину, а людей, которые пострадали, - приводят якобы прямую речь водителя в группах соцсетей.

Большинство ярославцев считают такое оправдание не убедительным.

- Заснул . Устал... Плевать ! Сел за руль - ты отвечаешь. Сажать и наказывать надо за это, как за умышленное преступление, - негодуют пользователи соцсетей.

Между тем, по закону, если водителя признают виновным, максимальное наказание, которое ему грозит - лишение свободы на срок до двух лет.

После того, как внедорожник снес людей на переходе, он еще врезался в маршрутку.Фото: Роман Рыжиков

Напомним, ДТП произошло 23 ноября на Московском проспекте Ярославля, недалеко от пересечения с улицей Гагарина. Момент аварии попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мощный внедорожник на полной скорости влетел в людей, переходивших дорогу по переходу, а потом врезался в остановившуюся на остановке маршрутку. Наиболее серьезно в ДТП пострадали четверо. Все молодые девушки - 16, 17, 19 и 20 лет. С места ДТП их увезли в больницу. Одну пострадавшую уже отпустили на амбулаторное лечение. Остальные госпитализированы с переломами и травмами головы.