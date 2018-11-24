Новый год - 2019 в Ярославле: какие сюрпризы ждут горожан в предстоящие праздники

В Ярославле полным ходом идет подготовка к Новому году. Уже стали известны некоторые подробности о развлечениях, которые власти приготовили для жителей и гостей.

БРЕНД - ВАРЕЖКИ

К празднику подготовили целый фирменный стиль. Олицетворяет его изображение варежек с подписью «Всем тепла!».

- Тематикой новогодней концепции 2019 года стали тепло и уют, которых в зимнее время года так не хватает, - сообщили в агентстве по рекламе. - Тепло и уют - это что-то домашнее, мамино или бабушкино, поэтому появились варежки, в которые хочется спрятать руки, укрываясь от снега и холода.

СВЕТЯЩИЕСЯ ЕЛКИ, СНЕГОВИКИ, КАРЕТЫ

Один из главных атрибутов Нового года – это, конечно, праздничное украшение города. Как обычно, на центральных площадях поставят елки. Главная будет на Советской - высотой 18 метров. У ТЮЗа и Волковского тетра - поменьше, 12 метров. На украшение каждой пойдет около двух тысяч игрушек и 300 метров гирлянд.

Кроме того, гирлянды уже вовсю появляются и на улицах. В мэрии рассказали, что их общая протяженность составила около 20 километров. Также в праздники город украсят 34 световые инсталляции - кареты, снеговики-музыканты и многие другие. Причем, в этом году обещают уделить больше внимания районам.

- Световой фонтан переедет в Заволжский район, на перекресток проспекта Авиаторов и улицы Мостецкой, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. – А карета с лошадьми из центра переместится на перекресток Московского проспекта и Суздальского шоссе.

Кроме того, в этом году украсят 50 зданий. Среди них – администрации районов, торговые центры. А в пешеходных зонах установят объекты для фотосъемок. Все эти работы должны завершить к 10 декабря.

БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ ЯРМАРКА

Как и в прошлом году, в новогодние и рождественские каникулы на Советской площади Ярославля развернется новогодняя ярмарка. Работать она будет с 28 декабря по 7 января.

- На территории ярмарочного городка разместятся домики-шале с новогодними угощениями, уличной едой, горячими согревающими напитками. На ярмарке также можно будет купить новогодние сувениры, изделия народных художественных промыслов и ремесел, - рассказал заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

Кстати, уже объявлено, что на площади не станут продавать алкоголь. Даже глинтвейн будет без градусов.

Также мэрия обратилась к владельцам магазинов, расположенных в центре с рекомендацией воздержаться от продажи спиртного в новогоднюю ночь.

Кроме домиков-шале на ярмарке поставят шесть каруселей для детей и взрослых. На каждый день предусмотрена развлекательная программа. А 25 декабря на главной площади Ярославля откроется большой каток.

КОНЦЕРТ И 12-МИНУТНЫЙ САЛЮТ

Кое-что уже стало известно и про саму новогоднюю ночь в Ярославле. Центром праздника опять же станет Советская площадь. Здесь для жителей и гостей города организуют большой концерт. Развлекать собравшихся будет российский репер Мот. Помимо этого, перед горожанами выступит кавер-группа «Республика». Развлекательная программа начнется в девять часов вечера и продлится до трёх часов ночи. Известно также, что в новогоднюю ночь в Ярославле прогремит 12-минутный салют. Но более точная программа мероприятия пока находится на стадии согласования.

ВОЛШЕБНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

И опять в этом году на маршрут выйдет волшебный троллейбус – с Дедом Морозом, развлечениями и подарками. Ходить он будет с 24 декабря по 13 января от Ярославля Главного до площади Волкова.

- Троллейбус совершит около 100 рейсов, 30 из которых будут бесплатными – для детей из малоимущих семей, - рассказали в мэрии.

Для остальных, по предварительной информации, билеты будут стоить около 200 рублей.

Купить билеты на «Волшебный троллейбус» можно в кассах, расположенных во Дворце Молодежи, в ДК им. Добрынина, комплексе «Вознесенский», в клубе «Джао Да» на ул. Нахимсона, в ДК «Нефтяник» и в торговом центре «Яркий».

Кроме того, на городских маршрутах будут работать два новогодних трамвая (они будут ездить по маршрутам №1, 5, 7) и троллейбус (будет ходить от Ярославля Главного до шинного завода). Праздничной символикой будут украшены и 20 автобусов. Новогодний транспорт начнет ходить с 10 декабря.