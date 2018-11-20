По Золотому кольцу России на общественном транспорте: известный ультрамарафонец поставил новый мировой рекорд
Известный ультрамарафонец Дмитрий Ерохин поставил четвертый мировой рекорд на известном туристическом маршруте Золотое кольцо России. До этого, спортсмен целых два раза ставил рекорд, пересекая маршрут на своих двоих, а затем один раз на автомобиле вместе с гонщицей Инессой Тушкановой. На этот раз Дмитрий использовал для передвижения исключительно общественный транспорт.
Главной целью путешествия стала проверка готовности транспортной инфраструктуры между городами Золотого кольца и ее приспособленности для туризма международного уровня.
Старт путешествия состоялся 18 ноября в 19 часов от Нулевого километра Золотого кольца, который находится в Ярославле на Революционной улице. В восемь вечера Дмитрий был уже на вокзале Ярославль Главный, а через 20 минут отправился на последнем автобусе в Углич. Следующей точкой маршрута стал Ростов Великий, затем Переславль-Залесский, Сергиев Посад, следом Александров, Владимир, Суздаль, Иваново и Кострома. Финишировал путешественник 20 ноября в Ярославле, преодолев за один день, 14 часов и пять минут 840 километров
- Все путешествие шло по плану, ни один из использованных видов транспорта не сломался и не опоздал. В общем, я проехал на девяти автобусах и одной электричке. На билеты потратил 2399 рублей 50 копеек, - рассказал Дмитрий Ерохин. – К сожалению, в большинстве городов Золотого кольца нет онлайн-карты и функции виртуального бронирования билетов. Их можно купить только на вокзале, за 10 минут до поездки. Однако это оказалось не страшно, каждые час-полтора между городами курсирует транспорт и время ожидания минимальное.
Единственной частью маршрута, где Дмитрий посчитал нужным запустить дополнительный рейс автобуса, стало направление «Углич-Ростов». Транспорт, соединяющий эти два города, ходит тут всего один раз в день. Поэтому, путешественнику пришлось ждать автобус на Ростов Великий целых девять часов.
На протяжении всего пути Дмитрий отчитывался о прохождении маршрута фотографиями билетов и функцией онлайн-трекинга, благодаря которой все передвижения марафонца транслировались в интернете в реальном времени.
- Совместно с Союзом городов Золотого кольца мы переняли опыт наших зарубежных коллег. Так, известный марафонец Клайв Бёрджес в сентябре 2016 года поставил мировой рекорд по пересечению Великобритании на общественном транспорте, - поделился Ерохин. – Это стало для нас толчком к созданию аналогичного путешествия.
Впрочем, марафонец не желает останавливаться на достигнутом. Уже 21 ноября состоится 51-я годовщина основания Золотого кольца России, во время которой Дмитрий обещал подумать над концепцией нового мирового рекорда, связанного с городами туристического маршрута.
Дмитрий Ерохин стартовал и финишировал в Ярославле. Видео предоставлено Дмитрием Ерохиным..