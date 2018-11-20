2018-11-20T18:36:06+03:00
Общество

По Золотому кольцу России на общественном транспорте: известный ультрамарафонец поставил новый мировой рекорд

Дмитрий Ерохин потратил на путешествие чуть больше 2000 рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ерохин проехал по Золотому кольцу России на девяти автобусах и одной электричке. Фото предоставлено героем публикации.Ерохин проехал по Золотому кольцу России на девяти автобусах и одной электричке. Фото предоставлено героем публикации.
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Известный ультрамарафонец Дмитрий Ерохин поставил четвертый мировой рекорд на известном туристическом маршруте Золотое кольцо России. До этого, спортсмен целых два раза ставил рекорд, пересекая маршрут на своих двоих, а затем один раз на автомобиле вместе с гонщицей Инессой Тушкановой. На этот раз Дмитрий использовал для передвижения исключительно общественный транспорт.

Главной целью путешествия стала проверка готовности транспортной инфраструктуры между городами Золотого кольца и ее приспособленности для туризма международного уровня.

Старт путешествия состоялся 18 ноября в 19 часов от Нулевого километра Золотого кольца, который находится в Ярославле на Революционной улице. В восемь вечера Дмитрий был уже на вокзале Ярославль Главный, а через 20 минут отправился на последнем автобусе в Углич. Следующей точкой маршрута стал Ростов Великий, затем Переславль-Залесский, Сергиев Посад, следом Александров, Владимир, Суздаль, Иваново и Кострома. Финишировал путешественник 20 ноября в Ярославле, преодолев за один день, 14 часов и пять минут 840 километров

- Все путешествие шло по плану, ни один из использованных видов транспорта не сломался и не опоздал. В общем, я проехал на девяти автобусах и одной электричке. На билеты потратил 2399 рублей 50 копеек, - рассказал Дмитрий Ерохин. – К сожалению, в большинстве городов Золотого кольца нет онлайн-карты и функции виртуального бронирования билетов. Их можно купить только на вокзале, за 10 минут до поездки. Однако это оказалось не страшно, каждые час-полтора между городами курсирует транспорт и время ожидания минимальное.

Единственной частью маршрута, где Дмитрий посчитал нужным запустить дополнительный рейс автобуса, стало направление «Углич-Ростов». Транспорт, соединяющий эти два города, ходит тут всего один раз в день. Поэтому, путешественнику пришлось ждать автобус на Ростов Великий целых девять часов.

На протяжении всего пути Дмитрий отчитывался о прохождении маршрута фотографиями билетов и функцией онлайн-трекинга, благодаря которой все передвижения марафонца транслировались в интернете в реальном времени.

- Совместно с Союзом городов Золотого кольца мы переняли опыт наших зарубежных коллег. Так, известный марафонец Клайв Бёрджес в сентябре 2016 года поставил мировой рекорд по пересечению Великобритании на общественном транспорте, - поделился Ерохин. – Это стало для нас толчком к созданию аналогичного путешествия.

Впрочем, марафонец не желает останавливаться на достигнутом. Уже 21 ноября состоится 51-я годовщина основания Золотого кольца России, во время которой Дмитрий обещал подумать над концепцией нового мирового рекорда, связанного с городами туристического маршрута.

Дмитрий Ерохин стартовал и финишировал в Ярославле. Видео предоставлено Дмитрием Ерохиным..

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