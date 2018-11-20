Родителям придется платить по полной за садики и школьные завтраки

Во вторник, 20 ноября, Ярославская областная Дума утвердила в первом чтении бюджет региона на следующий год, а также внесла изменения в Социальный кодекс. Впереди еще второе чтение, а значит, возможны некоторые коррективы. Но основные принципы и параметры документов уже вырисовались достаточно четко.

Будем жить по средствам

Бюджет на следующий год постарались сделать бездефицитным, то есть расходы казны не превысят доходов. Поэтому обе эти цифры в 2019 году будут одинаковыми - 65,34 миллиарда рублей. 58,8 миллиарда - собственные средства области. 32% от этой суммы должны составить налоги на прибыль, 29% - налоги на доходы физических лиц, 20% - акцизы на пиво и нефть. Кроме своих доходов область должна получить федеральные деньги. Пока сумма этих поступлений обозначена как 6,5 миллиарда рублей. Но в ярославском правительстве считают, что на самом деле средств из федеральной казны будет больше - около 9 миллиардов, как в этом году. Просто сейчас они еще в процессе распределения между регионами.

Тратить бюджетные деньги, как всегда, будут в основном на социальные направления: образование, здравоохранение, социальную политику. На эти сферы выделят 65% всех денег казны - более 42 миллиардов рублей. На дороги и транспорт планируют пустить 5,9 миллиарда, на ЖКХ - 3 миллиарда, на АПК - 2 миллиарда.

Впрочем, депутаты заметили, что по ряду важных позиций запланировано сокращение расходов по сравнению с 2018 годом. Например, сумму на приобретение лекарств уменьшили на миллион, сократились средства на строительство яслей, на соцподдержку почетных доноров и чернобыльцев.

- Приобрести лекарства по социально значимым заболеваниям мы планируем в этом году, а выдаваться они будут в том числе и в следующем, - ответил на один из вопросов заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Что касается яслей, то власти рассчитывают на помощь федерального уровня в рамках национальных проектов. А траты на почетных доноров и чернобыльцев снизились из-за того, что и самих этих людей становится меньше.

Помогут только тем, кто в этом нуждается

А вот что действительно будут резать - это областной Социальный кодекс. В частности, в первом чтении депутаты уже одобрили отмену льготы по оплате половины стоимости завтраков для учеников начальной школы. Сейчас 50% этой суммы вносят родители, 50% поступает из казны области. С 1 января 2019 года родителям придется оплачивать питание полностью из своего кармана. Рассчитывать на помощь области смогут только те семьи, в которых доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума. Аналогичная ситуация и с компенсацией за детские сады. Сейчас всем без исключения родителям возвращают 20% ежемесячной платы за первого ребенка, 50% - за второго, 70% - за третьего и последующих детей. После принятия изменений на эти выплаты смогут претендовать только семьи, в которых среднедушевой доход не превышает ту же 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Исходя из того, что сейчас такой прожиточный минимум равен 10 650 рублям, получается, что семья из трех человек сможет претендовать на эти льготы, если их доходы не превышают 47,9 тысячи рублей. Все это власти объяснили желанием сделать социальную помощь более справедливой - адресной.

- Льготы получат те, кто в этом действительно нуждается, - пояснила председатель думского комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова.

Еще одно нововведение, которое явно не обрадует ярославских родителей: тем, кто получает ежемесячные пособия на ребенка, придется чаще доказывать свое право на получение этих денег. Вместо одного раза в три года это нужно будет делать не реже чем раз в год.

- Это родителям надо собирать кучу справок, отпрашиваться с работы, - раскритиковали предложение правительства депутаты.

Роман Колесов в свою очередь предложил найти компромиссный вариант, который позволил бы вовремя проверять достоверность сведений, но не был бы слишком обременительным для родителей. К вопросу решили вернуться при втором чтении законопроекта.

Впрочем, есть и положительные изменения. Стоимость бесплатного завтрака в школах вырастет с 40 до 50 рублей. Это позволит кормить детей более качественно. Кроме того, власти решили проиндексировать 18 видов социальных выплат на 4% и стипендии студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, на 10,3%. Роста этих выплат не было уже пять лет. С одной стороны, инфляция за это время скакнула гораздо больше, но с другой - лучше мало, чем вообще ничего.

- Мы исходим из возможностей регионального бюджета, - пояснил Роман Колесов относительно небольшую прибавку по льготам.

Впрочем, до утверждения закона в окончательном виде еще есть время, и депутаты могут внести поправки к тем положениям, которые их больше всего волну