2018-11-19T16:36:43+03:00
Общество

Город – это живой организм! Власти оправдались за затопленный проспект Авиаторов в Ярославле

На едва отремонтированной дорожной артерии в Ярославле снова идут работы. Оказывается, на проспекте нужно больше ливневок
Роман Рыжиков
Поделиться:
Благотворительная акция по установке дополнительных водоотводов от компании "ЕКС" на проспекте АвиаторовБлаготворительная акция по установке дополнительных водоотводов от компании "ЕКС" на проспекте АвиаторовФото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:

В понедельник, 19 ноября, на печально известном проспекте Авиаторов в Ярославле представители ДГХ вместе с представителем подрядчика из компании «ЕКС» рассказали журналистам, почему же только что отремонтированную дорогу так сильно затопило в минувшие выходные. «Безопасный и качественный» отрезок проспекта в районе Тверицкого бора, от остановки улицы Линейной до улицы Красноборской, ушел под воду после первого затяжного дождя. Напомним, на ремонт было потрачено более 132 миллионов рублей.

Заместитель начальника управления дорожного хозяйства ДГХ мэрии Ярославля Владимир Бобков объяснил, что предугадать засор было нереально Фото: Роман Рыжиков

Заместитель начальника управления дорожного хозяйства ДГХ мэрии Ярославля Владимир Бобков объяснил, что предугадать засор было нереальноФото: Роман Рыжиков

- Мы выехали, посмотрели. В результате обильного выпадения осадков не справилась ливневая канализация, которая здесь проведена, – объяснил заместитель начальника управления дорожного хозяйства ДГХ мэрии Ярославля Владимир Бобков.

По словам чиновника, ливневая канализация на проспекте Авиаторов заложена на рельеф. Это значит, что осадки должны уходить через трубу, вмонтированную в тело дороги, в канаву. Однако, как показала практика, все не так просто.

- Понимаете, город – это живой организм! Листва падает, грязь течет. Вот трубы и засорились. Предугадать это было невозможно, – заявил чиновник.

За спинами «ответчиков» во всю работала спецтехника. «Благотворительная акция» от компании «ЕКС» ( дорога находится на гарантии) заключалась в том, чтобы установить дополнительные водоотводные трубы. Дескать, если те, что есть, работают неправильно, надо сделать еще.

Главный инженер «Группы компаний ЕКС» Сергей Новиков рассказал, что проект изначально не предусматривал ливневок Фото: Роман Рыжиков

Главный инженер «Группы компаний ЕКС» Сергей Новиков рассказал, что проект изначально не предусматривал ливневокФото: Роман Рыжиков

- Изначально дорогу ремонтировала наша компания, поэтому нас попросили помочь. Как закончим, за собой все благоустроим обратно, - заверил главный инженер «Группы компаний ЕКС» Сергей Новиков.

Подрядчик обещал закончить все работы в течение трех рабочих дней. Все это время на объекте будут работать спецтехника и люди. Неужели нельзя было изначально сделать все качественно? Ответ чиновников – нельзя. Ливневой канализации попросту не было в проекте!

После того, как работы будут закончены, проспект благоустроят обратно Фото: Роман Рыжиков

После того, как работы будут закончены, проспект благоустроят обратноФото: Роман Рыжиков

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пациенты с низкой социальной ответственностью
Наш колумнист о вреде, который наносят системе здравоохранения такие пациенты, как Надежда Гречкина, которая устроила скандал в поликлинике и довела врача до срыва: «хоть сдохни, рецепт не дам!» [а вы на чьей стороне?]
Новости 24
И поесть, и станцевать: как повеселиться на Дне Золотого кольца в Ярославле
В Ярославле мать бросила четверых дочек в детдоме
В декабре в Ярославле пройдёт всероссийский форум «ПроеКТОриЯ»
В Новогодню ночь перед ярославцами выступит репер Мот
OFFZONE собрала более 700 экспертов по практической кибербезопасности
Департамент территориальной безопасности в Ярославле возглавил Алексей Харьков
В Ярославле иномарка сбила пенсионерку на «зебре»
В Ярославле женщина напала с ножом на своего приятеля из ревности
В Гаврилов-Яме на таксиста, который по заказу привез еду из магазина, напали с битой
В Рыбинском районе во время пожара погиб мужчина
"Буревестник" дома проиграл питерскому фарм-клубу
«Черный дубль» Апалькова
Ярославцам запретили плавать на личных плавсредствах
«Шинник» в Москве в первом тайме «уничтожил» «Спартак-2»
Житель Ярославской области украл из продуктовой корзины 12 тысяч рублей
В Ярославском районе «Тойота Ленд Крузер» столкнулась с фурой
В Ярославле известный путешественник Дмитрий Ерохин пойдет на четвертый необычный мировой рекорд
Ярославец сообщил об угоне, чтобы не отвечать за столкновение с дорожным столбом
«Ярославич» провел «славную битву» против «Динамо»
После первого осеннего ливня в Ярославле затопило отремонтированный проспект Авиаторов
В Рыбинске мошенники обманули женщину, которая хотела продать дом
Баста спел песню «Моя игра» в память о ярославском «Локомотиве»
Высотки на площади Труда в Ярославле планируют сдать в 2019 году
В Ярославле машина снесла новую остановку
Депутат Юлия Миронова решила участвовать в выборах мэра Ярославля
«Локомотив» в Москве отыгрался за поражение в Сочи
В Ярославле рядом с Пенсионным фондом загорелся автосалон
Реконструировали Карякинский парк в Рыбинске и тут же закрыли
Ярославскую несовершеннолетнюю истязательницу отправят в колонию