Город – это живой организм! Власти оправдались за затопленный проспект Авиаторов в Ярославле

В понедельник, 19 ноября, на печально известном проспекте Авиаторов в Ярославле представители ДГХ вместе с представителем подрядчика из компании «ЕКС» рассказали журналистам, почему же только что отремонтированную дорогу так сильно затопило в минувшие выходные. «Безопасный и качественный» отрезок проспекта в районе Тверицкого бора, от остановки улицы Линейной до улицы Красноборской, ушел под воду после первого затяжного дождя. Напомним, на ремонт было потрачено более 132 миллионов рублей.

Заместитель начальника управления дорожного хозяйства ДГХ мэрии Ярославля Владимир Бобков объяснил, что предугадать засор было нереальноФото: Роман Рыжиков

- Мы выехали, посмотрели. В результате обильного выпадения осадков не справилась ливневая канализация, которая здесь проведена, – объяснил заместитель начальника управления дорожного хозяйства ДГХ мэрии Ярославля Владимир Бобков.

По словам чиновника, ливневая канализация на проспекте Авиаторов заложена на рельеф. Это значит, что осадки должны уходить через трубу, вмонтированную в тело дороги, в канаву. Однако, как показала практика, все не так просто.

- Понимаете, город – это живой организм! Листва падает, грязь течет. Вот трубы и засорились. Предугадать это было невозможно, – заявил чиновник.

За спинами «ответчиков» во всю работала спецтехника. «Благотворительная акция» от компании «ЕКС» ( дорога находится на гарантии) заключалась в том, чтобы установить дополнительные водоотводные трубы. Дескать, если те, что есть, работают неправильно, надо сделать еще.

Главный инженер «Группы компаний ЕКС» Сергей Новиков рассказал, что проект изначально не предусматривал ливневокФото: Роман Рыжиков

- Изначально дорогу ремонтировала наша компания, поэтому нас попросили помочь. Как закончим, за собой все благоустроим обратно, - заверил главный инженер «Группы компаний ЕКС» Сергей Новиков.

Подрядчик обещал закончить все работы в течение трех рабочих дней. Все это время на объекте будут работать спецтехника и люди. Неужели нельзя было изначально сделать все качественно? Ответ чиновников – нельзя. Ливневой канализации попросту не было в проекте!