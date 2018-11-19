2018-11-19T15:35:30+03:00
Общество

В Ярославской области студент колледжа спас провалившихся под осенний лед детей

21-летний парень кинулся в воду, когда взрослые стояли на берегу
Роман Рыжиков
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21-летний Виктор Опарин спас двоих тонущих детей, провалившихся под тонкий лед на реке Саре.21-летний Виктор Опарин спас двоих тонущих детей, провалившихся под тонкий лед на реке Саре.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Помните это чувство в детстве, когда речку сковало первыми морозами, и вы бежите туда играть вопреки запретам взрослых? Когда лед совсем тонкий, каждый ребенок считает своим долгом бросить на него что-то, чтобы освободить из плена темную воду. Еще через пару дней, когда лед уже не ломается под ударами палки или крупного камня, ребятня посмелее уже проверяет его на прочность собственным весом. А звук треска под ногами почему-то заставляет смеяться, но удирать на берег…

В прошедшую пятницу на берегу Сары, недалеко от Кабацкого моста в Поречье-Рыбном, что под Ростовом, играли школьники. Место это находится на изгибе реки, и течение под осенним льдом довольно мощное. Но откуда это знать детям, которые в разгаре игры даже не заметили, как вышли на водоем…

Около половины второго после полудня 21-летний студент Ростовского политехнического колледжа Виктор Опарин возвращался с учебы домой, когда услышал крики, доносящиеся со стороны реки.

- Я не разобрал, что кричали, но, на всякий случай, решил проверить, что стряслось, - вспоминает парень. – Когда я подошел ближе, увидел нескольких взрослых на берегу и детей, барахтающихся в воде.

Виктор взял первую попавшуюся палку и бросился на помощь. Замерзшие детские ручки никак не могли схватиться за деревяшку покрепче и постоянно соскальзывали. Тогда студент принялся разбивать лед, чтобы ребята могли добраться до берега, но все попытки его и других взрослых были тщетны.

- Я скинул с себя лишние вещи и пополз к ним. – рассказывает молодой спасатель. – Метра через два я сам провалился в воду, стал проламывать лед до ребят, добрался до них и вытащил на берег…

Первым в воде оказался мальчишка-первоклассник. Ему на помощь бросилась старшая сестра и тут же провалилась. Когда их спас Виктор, дети уже сильно замерзли и были почти без сил, мальчик потерял сознание. Пока ждали врачей, их пыталась отогреть местная жительница – она отвела их к себе домой. На скорой детей доставили в Ростовскую больницу.

- Броситься в воду? Само как-то получилось, - признается герой. – А разве можно было поступить иначе?

Виктор Опарин – обычный парень, выросший в обычной семье. Студент увлекается настольным теннисом, участвует в жизни колледжа. А еще Виктор Опарин - настоящий мужчина, который рисковал своей жизнью ради спасения других.

В месте, где дети провалились под лед, река делает поворот, и течение очень сильное. Если бы не 21-летний Виктор Опарин, они бы погибли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В месте, где дети провалились под лед, река делает поворот, и течение очень сильное. Если бы не 21-летний Виктор Опарин, они бы погиблиФото: Алексей БУЛАТОВ

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