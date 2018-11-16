Берегись, автомобиль: количество краж из салонов растет год за годом
Сегодня нам трудно представить свою жизнь без автомобиля. На машинах мы спешим на работу или работаем, путешествуем по стране или просто ездим на дачу. Для кого-то машина - это хобби, увлечение, страсть, для других - всего лишь средство передвижения. И каждый водитель согласится с утверждением: мой автомобиль - моя крепость. А за крепостными стенами, как известно, всегда скрывается что-то ценное.
В основном, от рук злоумышленников страдают старые отечественные автомобилиФото: Роман Рыжиков
- Я езжу на белоснежной «Шкоде», машина необходима мне для работы, - рассказывает Любовь. - Однажды после деловой встречи в центре города я села в машину, поехала дальше по своим делам и услышала неприятный звук где-то под машиной. Остановилась, вышла. Оказалось, что половина болтов на колесах откручены, чудом не угодила в аварию!
В 2018 году в полицию Ярославля поступило 124 заявления о краже из автомобилей, не считая аккумуляторов и колес: 30 - в Заволжском районе, 30 - во Фрунзенском, в Брагино - 28, на Пятерке - 14 и по 11 случаев - в Кировском районе и на Перекопе. Причем в последние годы таких преступлений стало значительно больше. Это связано с появлением дорогих аксессуаров: видеорегистраторов, навигаторов, магнитол. Но некоторым ворам «везет» больше - люди часто оставляют в салонах ценные вещи: смартфоны, планшеты, ноутбуки, сумки и барсетки с деньгами и тому подобное.
Такие машины проще вскрыть, они часто не оборудованы сигнализацией, а системы замков довольно примитивныФото: Роман Рыжиков
Иногда неприятность происходит в некотором смысле по вине самих автовладельцев. Подъехал кто-нибудь на АЗС, к ларьку или уличному банкомату и думает: «Зачем запирать машину, я же тут, сейчас вернусь». Садится обратно в салон, а дорогого телефона и след простыл…
Есть еще отдельная и очень распространенная категория краж - аккумуляторы. Их злоумышленники сдают в специальные пункты приема, как правило, по очень низкой цене. Вскрыть капот или даже дверь стареньких «Жигулей», не оборудованных сигнализацией, - один из самых простых способов получить деньги для людей, страдающих той или иной зависимостью.
- Я только купил старенькую «Копейку» в идеальном состоянии у какого-то дедушки, который владел ею всю жизнь, - рассказывает Павел. - Приехал домой и поставил машину во дворе. Утром капот был открыт, как консервная банка. Ну как так можно!?
"Родные" запчасти для ретро-автомобилей - большая редкость и ценностьФото: Роман Рыжиков
Я сам езжу на 35-летних «Жигулях» в достаточно неплохом состоянии. И недавно попал в похожую ситуацию. Правда, мне повезло больше - повредили только замок двери, а крышку капота открыли уже гуманно. Спасибо и на этом…
Полицейские на мой вызов приехали быстро, сняли отпечатки пальцев, взяли с меня показания, и уже через пару-тройку часов аккумулятор нашелся. Не мой, конечно, но я хотя бы знаю, что работа идет.
На нашем сайте yar.kp.ru мы часто публикуем новости о задержании автомобильных воришек. Для кого-то это первые уголовные дела, кто-то уже хорошо знаком с полицейскими. Но всех их точно не ждет ничего хорошего. За любым преступлением следует наказание.
Однако, в наших же интересах сделать все, чтобы избежать неприятностей. Вот некоторые советы, которые дает УМВД России по Ярославской области автовладельцам:
Тех, кто ворует, обязательно ждет наказание. Если не по закону, то кармойФото: Роман Рыжиков
- не оставляйте открытыми окна или двери, включайте сигнализацию, даже если вы выходите из машины ненадолго;
- не оставляйте в салоне автомобиля сумки, документы, аппаратуру, другие ценные вещи, которые привлекают внимание преступников - выходя из машины, забирайте все ценное с собой;
- если приходится менять колесо автомобиля или производить какой-либо мелкий ремонт, закройте или заблокируйте двери машины;
- покидая автомобиль, не оставляйте ключи в замке зажигания, перед выходом проверьте, хорошо ли закрыты двери и окна машины;
- не оставляйте машину на пустырях, в местах с густой растительностью;
- ставьте автомобиль вплотную к стене дома или ближе к другой машине, чтобы затруднить преступнику проникновение в него;
- чтобы повысить надежность защиты автомобиля, установите дополнительный источник питания к противоугонной сигнализации, лишив преступника возможности обесточить звуковую систему.
Если вы пострадали от действий злоумышленников, обязательно обратитесь в полицию по телефонам 02; 102; 112( с сотового).