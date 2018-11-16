Собственники жилых помещений ответственны за приборы учета электроэнергии

ПАО «ТНС энерго Ярославль» напоминает абонентам, что пункт 81 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 6 мая 2011 года (далее – Правила) возлагает на собственника жилого помещения обязанность по оснащению его прибором учета (далее - ИПУ), вводу установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащей технической эксплуатации, сохранности и своевременной замене. При этом, если жилое помещение относится к муниципальному жилищному фонду, то соответственно указанные обязанности возлагаются на органы местного самоуправления.

В случае невыполнения собственником названных обязанностей, согласно пунктам 59 и 60 Правил, начисления в части индивидуального потребления будут осуществляться первые 3 месяца исходя из среднемесячного потребления, а далее по нормативу, утвержденному постановлением Правительства Ярославской области №789-п от 10 августа 2012, с применением повышающего коэффициента 1,5.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» информирует абонентов о необходимости замены ИПУ в счетах за электроэнергию и через индивидуальные письменные уведомления.

В целях исключения применения «штрафных» санкций в виде начисления по нормативу с повышающим коэффициентом, рекомендуем всем гражданам-потребителям своевременно выполнять обязанности в части оснащения жилого помещения электросчетчиком, а также его надлежащей технической эксплуатации.

По всем интересующим вопросам данной тематики можно обратиться к специалистам компании по любому указанному в счете телефону, а так же задать вопрос через специальную форму обращения на сайте компании https://yar.tns-e.ru/population/feedback/.