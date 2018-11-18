2018-11-18T00:23:10+03:00
Общество

«Битва экстрасенсов» в Ярославле: участники попытались разгадать тайну призрака в квест-комнате

Съемочную группу телешоу пригласили организаторы развлечения, где на камеру попал непонятный туманный сгусток
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Экстрасенсы побывали в Ярославле. Фото: со странички "Битвы экстрасенсов" в сети "ВКонтакте".Экстрасенсы побывали в Ярославле. Фото: со странички "Битвы экстрасенсов" в сети "ВКонтакте".
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Участники популярного шоу на канале ТНТ «Битва экстрасенсов» побывали в Ярославле. Выпуск программы вышел в эфир в субботу, 17 ноября. Экстрасенсы приехали в столицу Золотого кольца по просьбе Екатерины и Андрея Зайцевых - владельцев квест-комнаты, в которой, как утверждают ее сотрудники, поселился призрак. Его появление записали камеры видеонаблюдения.

Оно появилось и ушло

Во время проведения квестов администраторы следят за происходящим через монитор, куда идет изображение с камер. И около года назад на экране они заметили какой-то туманный сгусток, который двигался в одной из комнат.

- Оно появилось у стены, постояло и ушло в дверь, - рассказывают девушки-администраторы.

Непонятный белый сгусток попал на камеры видеонаблюдения в квест-комнате. Фото: стоп-кадр программы "Битва экстрасенсов".

Непонятный белый сгусток попал на камеры видеонаблюдения в квест-комнате. Фото: стоп-кадр программы "Битва экстрасенсов".

Ситуация периодически повторялась. Кроме того, в помещении начали твориться и другие странные вещи. Например, само по себе включилось радио, упало и разбилось огромное зеркало. Найти рациональное объяснение этому владельцы и работники квеста не смогли.

Найти рациональное объяснение происходящему в помещении квеста ярославцы не смогли и обратились за помощью к экстрасенсам. Фото: стоп-кадр программы "Битва экстрасенсов".

Найти рациональное объяснение происходящему в помещении квеста ярославцы не смогли и обратились за помощью к экстрасенсам. Фото: стоп-кадр программы "Битва экстрасенсов".

Сами открыли портал?

Прибывшие на место экстрасенсы подтвердили опасения ярославцев. Первым из участников шоу в квест-комнату зашел Георгий Кузнецов и заявил, что чувствует присутствие потустороннего. По версии Георгия, спровоцировать появление этого нечто могли неправильно нарисованные руны на стенах помещения.

- Вы понимаете что вы делаете? Вы играете с символикой. Это не очень хорошо. Здесь не все так чисто, в этом здании, - сказал экстрасенс. Он был уверен, что создатели квеста сами открыли портал для привидения - рисунками на стенах.

Григорий Кузнецов посчитал, что причиной появления призрака стали руны на стенах. Фото: стоп-кадр программы "Битва экстрасенсов".

Григорий Кузнецов посчитал, что причиной появления призрака стали руны на стенах. Фото: стоп-кадр программы "Битва экстрасенсов".

Про самого призрака Григорий сказал, что это неупокоенная, неотпетая душа.

- Это зрелый мужчина, самоубийца, - ответил участник шоу и посоветовал хозяевам квест-комнаты закрасить руны.

Второй экстрасенс Юлий Котов тоже почувствовал потустороннего гостя.

- Какой-то лысый мужчина ходит здесь. Мертвый. Татуированный он какой-то, сидевший. Недавняя смерть. Он покончил жизнь самоубийством, - рассказал Юлий. - Эта атмосфера привлекает его.

Юлий Котов - один из тех, кто почувствовал присутствие паранормального. Фото: стоп-кадр программы "Битва экстрасенсов".

Юлий Котов - один из тех, кто почувствовал присутствие паранормального. Фото: стоп-кадр программы "Битва экстрасенсов".

А вот довольно сильная участница битвы Аида Грифаль посчитала, что сгусток энергии, который попал в объектив видеокамеры мог возникнуть от страха людей, проходящих квест.

Еще один участник «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко поразил сотрудников квеста тем, что точно описал актеров, которые участвуют в играх, назвал их имена, озвучил некоторые моменты сценария. И тоже сказал, что ощущает нечто паранормальное.

- Мужчина, суицидник. Больше года назад умер. Говорит, собаку жалко, которую отравили, - рассказывал Тимофей.

- У нас был щенок, который умер. Мы считаем, что его отравили, - подтвердили девушки-администраторы.

- Очень странно покончил с собой. Огонь, хлопок, крики, сирены полиции, пожарных. Еще люди погибли. Семь человек. Он не хотел, случайно с собой забрал. Огня боится очень, - продолжал экстрасенс.

Но после этого он заверил владельцев квеста, что ничего плохого призрак сделать не может. Наоборот, он защищает помещение от пожаров.

Тимофей Руденко поразил ярославцев больше всех. Фото: стоп-кадр программы "Битва экстрасенсов".

Тимофей Руденко поразил ярославцев больше всех. Фото: стоп-кадр программы "Битва экстрасенсов".

Кто мог быть этим самоубийцей, участники программы не могли понять. Между тем, у ярославцев появилась версия, что описанное Тимофеем похоже на ситуацию, когда взорвался газ в жилом доме на улице 6-й Железнодорожной. Там как раз было семеро погибших, а одной из версий причин ЧП был суицид одного из жильцов.

«Есть моменты, которые крайне впечатлили»

Мы связались с участником программы Андреем Зайцевым. Он рассказал, что съемки программы проходили 30 октября и 1 ноября. Про свое отношение к экстрасенсам Андрей, который всегда считал себя скептиком, сказал следующее:

- Есть моменты, которые крайне впечатлили.

Будут ли ребята закрашивать руны, делать ремонт или еще что-то, что посоветовали экстрасенсы, они пока окончательно не решили.

Ярославцы признали, что на съемках были моменты, которые их поразили. Фото: стоп-кадр программы "Битва экстрасенсов".

Ярославцы признали, что на съемках были моменты, которые их поразили. Фото: стоп-кадр программы "Битва экстрасенсов".

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