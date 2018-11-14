Секреты нашей «Родины»

О секретах успеха предприятия рассказал его генеральный директор Николай Лапин.

- Николай Викторович, как вы сами определите особенности «Родины»?

- Мы добиваемся достойных производственных показателей - урожаев, надоев, привесов. Экономика «Родины» очень хорошая - при больших вложениях у нас высокая рентабельность, а средняя зарплата свыше 40 тысяч рублей в месяц, самая высокая для селян в области. Доярки за октябрь у нас получили примерно по 50 тысяч. Мы улучшаем условия работы и вдобавок содержим наш поселок: согласитесь, даже сейчас, осенью, он выглядит чистым и аккуратным. Мы улучшаем поля и строим дороги. Везде делаем то, что нужно делать.

Генеральный директор Николай Лапин

- Но ведь, наверное, все хотят получать хорошие результаты…

- Кто работает, тот их и получает. Хочешь зарабатывать - меняй технологии. Как можно работать, если, например, поле находится за 8 - 10 километров, а дороги к нему нет? Добираться до поля придется два часа. А после дождя вообще не вывезешь траву или силос, не доставишь их на ферму. Но если построить дорогу, то трактор доедет за 15 - 20 минут. Я лет 20 ждал, когда «государевы люди» помогут нам дороги сделать. Устал ждать и за три года построил дороги сам. Раньше для нас было проблемой сделать за год 20 - 30 метров дороги, а теперь мы можем построить до 5 километров. Не скрою, повезло: я месяц отдыхал в санатории вместе с заслуженным дорожником России. Он меня и научил строить быстро и недорого. Подрядчиков не нанимаем, справляемся своими силами.

Мы стараемся работать честно. Если выращиваем картошку, то к нам за ней все больше едут горожане. Знают, что их обслужат вежливо, а продукция будет качественной. Нам это выгодно: оптовикам мы продаем картошку по 10 рублей за килограмм, а в розницу - за 12 рублей.

На наших фермах чище, чем во многих окружающих деревнях. На работе человек проводит половину своей жизни, и руководитель должен создать ему достойные условия - чтобы и отдохнуть было можно, и руки вымыть, и поесть. Мне нравится, когда наши работники гордятся, что живут в Андрониках, а жители соседних населенных пунктов им завидуют. Мы делаем газоны, сажаем деревья, много помогаем школам и детским садам. Кто это будет делать, если не мы? Просто не нужно лениться.

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- Как вы определяете нужные направления работы?

- Нужно чувствовать рынок и опережать его. Когда я сюда пришел, до 80 процентов объемов производства нам давало растениеводство. Но потом появилось много конкурентов. Мы сосредоточились на молоке, и так освоили современные технологии, что без стеснения могу сказать: тут мы лидеры, нас сложно догнать… Одним словом, я перестаю заниматься тем, что становится невыгодным. И развиваю то, что приносит максимальную прибыль. То, в чем мы сильны. Согласитесь: тут нет ничего заумного.

- Ваш лозунг: «Все начинается с порядка». Как он появился?

- В свое время мне пришлось уйти из колхоза - из-за того, что мешал людям плохо работать. А в 1992 году они же позвали строгого Лапина руководить хозяйством. Поняли, что без порядка и строгости ничего не получается. Где бы ты ни был, везде должен быть порядок. Я всегда ищу, что у нас плохо. Зачем искать хорошее, если ему и так радуешься? А вот найти и исправить плохое - в этом есть смысл.

- Вы подняли три колхоза - «Родину», «Заветы Ленина» в Костюшино, который присоединен к «Родине», и «Русь». Как чувствует себя сейчас «Русь»?

- Это самостоятельное юридическое лицо. Уже в прошлом году «Русь» стала третьей по области - доят 9 - 9,5 тонны молока в день с той же фермы, где раньше было 2,8 тонны. Пяти лет не прошло, а производство увеличили в разы, хотя по стране хорошим показателем считается повышение на 2 - 3 процента в год. Вот что значат порядок, знания, технология и дисциплина! Ничего заумного в этом опять же нет - просто делай то, что нужно.

К примеру, ребенок получает иммунитет от матери. У теленка иммунитета нет - он его может получить только с молозивом в первые 1 - 2 часа своей жизни. На совхозных и колхозных фермах у доярок до этого часов по 8 руки не доходили. В результате телята плохо развивались, часто гибли. Сейчас мы заранее берем молозиво, храним его в холодильнике. Отелилась корова - мы молозиво согрели и через час-два напоили теленка. Он будет жить, станет полноценным животным.

В таких "домиках" размещают новорожденных телят

- Как вы оцениваете ситуацию с подготовкой специалистов для сельского хозяйства?

- Специалистов не хватает, потому что их не готовят. Что проку получить образование, но не иметь опыта практической работы на земле? Честно говоря, я не люблю отличников - они постоянно делают ошибки. Сдают экзамены, а потом все забывают. И часто тратят время на получение знаний, которые не имеют отношения к реальной работе на земле. Вдобавок при отсутствии практики студент часто не понимает, ту ли профессию он выбрал.

Сколько у меня таких агрономов было: поработает месяц-два, поймет, что не получается, и уходит. А с другой стороны, даже хорошо, что от нас ушли многие зоотехники и ветеринары. Пришлось учиться и осваивать новые технологии самому. Я же собственник, мне деваться некуда!

Сейчас мой сын, в котором я вижу преемника, учится на втором курсе. Отпросился на два месяца на практику в наше хозяйство. Поработал. И я вижу: теперь он понимает, какие знания ему действительно нужны, учится осознанно, с желанием. Так что практика нужна с первого курса.

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- Вас беспокоит диспаритет цен на молоко и ГСМ, о котором говорят многие сельхозпроизводители, а также стоимость электроэнергии?

- Приведу в пример наши Андроники. Частник продает молоко по 50 - 60 рублей и не сводит концы с концами. Я продаю молоко по 25 рублей без НДС и получаю прибыль 30 процентов. Почему? Частник кормит корову сеном или пасет на пастбище. Но на пастбище трава хороша только в мае, потом ее питательность снижается. Чтобы было понятно горожанам: силос - это молодая питательная трава, а сено - трава засохшая. Мы даем коровам питательные корма, которые сами готовим. В результате наши надои в разы превышают показатели частника. Вот и ответ: если использовать правильные технологии содержания и кормления, каждая корова даст больше молока, а его себестоимость будет ниже.

Молоко для нас выгодно. Тем более что многие переработчики понимают: поставщиков не нужно «кидать» - тогда и бизнес будет стабильным. К числу таких переработчиков относится «Ярмолпрод», в его общем объеме закупок наше молоко составляет 40 процентов. С заводом мы живем и работаем очень хорошо. Там, у Ирины Алексеевны Грицук, тоже порядок.

Что касается ГСМ, то посмотрите: за сентябрь этого года в структуре наших затрат зарплата составила 21,5 процента, покупные корма - 29, покупка основных средств, в том числе техники, - 20 процентов, ремонт и обслуживание техники - 8,5, налоги и взносы - 8,5, электроэнергия - 2,5, ГСМ - 6,4 процента. Как видите, на общем фоне последние цифры сложно назвать критичными. Мы просто стараемся зарабатывать так, чтобы нас они не слишком беспокоили.

Фото: Тамара СМИРНОВА