2018-11-14T15:52:13+03:00
Экономика

Перерасчеты у абонентов ПАО «ТНС энерго Ярославль»

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ПАО «ТНС энерго Ярославль»ПАО «ТНС энерго Ярославль»
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В начале ноября некоторые жители многоквартирных домов Ленинского и Красноперекопского районов города Ярославля получили квитанции за потребленную электроэнергию в октябре 2018 года с указанием суммы перерасчета за потребленный ресурс за 2016 год.

Указанный перерасчет обусловлен результатами судебного разбирательства между ОАО «Управдомом Красноперекопского района» и ОАО «Управдомом Ленинского района», как исполнителями коммунальной услуги «электроснабжение», и ПАО «ТНС энерго Ярославль», в ходе которого были выявлены факты использования для расчетов за поставленную электрическую энергию индивидуальных приборов учета с истекшим сроком поверки, что повлекло необходимость перерасчета с применением нормативов.

В соответствии с п.81 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных ПП РФ от 06.05.2011г. № 354, оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, которая включает и проведение периодической поверки, сохранность и своевременная замена должны обеспечиваться собственником жилого помещения.

В случае наличия у потребителя документов о проведении поверки прибора учета, их необходимо предоставить в адрес нашей компании для корректировки выполненного начисления.

Дополнительную информацию можно получить в офисе ПАО «ТНС энерго Ярославль» по адресу: С.-Щедрина, 42 или по телефону Единого контактного центра 8 (4852) 280-363.

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