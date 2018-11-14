По Обноре на байдарке к стоянке древнего человека

Мероприятие было приурочено к празднованию Дня русского географического общества. Однако помимо торжественной части, на встрече активно обсуждалась прошедшая геолого-палеонтологическая и ландшафтно-археологическая экспедиция. Участники мероприятия подвели итоги своей научной деятельности, рассказали о перспективах и векторах направления дальнейших исследований.

Первый этап экспедиции прошел летом 2017 года. Задачи, поставленные тогда перед участниками, были различны. В планах ученых было как обнаружение останков древних животных, таких как мамонт, шерстистый носорог, медведь, так и поиск стоянок древнего человека.

Фото: Ирина Максимова

- При обнаружении костей древних животных в отложениях межледниковых периодов, можно наткнуться на стоянку древнего человека, который искал когда-то в этой местности добычу и охотился, - рассказала участница экспедиции Ирина Максимова. – К сожалению, в период той поездки погода нам мешала. За все время работы я помню только несколько солнечных дней.

К счастью, в 2017 году даже дождь не стал помехой для участников экспедиции. На пройденном участке реки Обноры они нашли уникальные геологические объекты.

Следующий этап экспедиции состоялся в июле 2018 года. На этот раз, перед исследователями стояла еще одна важная задача: изучение реки Обноры в перспективе создания на ней нового туристического маршрута.

Группа исследователей сплавлялась по реке, в общей сложности преодолев почти 50 километров. Периодически исследователи выходили на берег для археологических разведок.

Фото: Ирина Максимова

- На мой взгляд, подобные экспедиции очень важны для Любимского района. На территории всей области есть геологические слои, возраст которых около 250 миллионов лет. Однако и находятся они на глубине двух-трех километров под землей, - говорит Максимова. – А на территории Любимского района эти слои выходят на поверхность. К ним, буквально, можно прикоснуться руками.

Местность очень плохо изучена в археологическом и геологическом планах, говорит Ирина Максимова, а подобные экспедиции помогают открывать уникальные памятники. Она подтвердила, что маршрут, по которому они сплавлялись, отлично подходит и для туристов. Более того, на реке постоянно можно увидеть спортсменов-байдарочников.