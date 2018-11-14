2018-11-14T10:51:11+03:00
Кострома

Банковский субботник в Костроме: приходи и набивай карманы

Получить полезную информацию от разных банков Костромы за один день можно будет 17 ноября в ТЦ Солнечный
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Организатор проекта и жеребьевки ООО "Сиверс"Организатор проекта и жеребьевки ООО "Сиверс"
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«Комсомольская правда» и журнал «Телесемь-Кострома» вместе с партнерами в субботу, 17 ноября, проведут ежегодную акцию «Банковский субботник». Мероприятие состоится в ТЦ «Солнечный» с 11 до 17 часов.

Здесь вы сможете получить любую информацию от разных банков Костромы, напрямую проконсультироваться со специалистами, рассмотреть самые выгодные предложения и поучаствовать в жеребьевке самых разных, но полезных и приятных подарков от организаторов и партнеров проекта.

Чтобы принять участие в жеребьевке призов, позвоните в редакцию по телефону: (4942) 47-10-14, и получите специальный код.

Более подробную информацию вы можете узнать по телефону +74942-47-10-14

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