Бюджет возможностей

ЕСТЬ ЗАПРОС, ЗНАЧИТ - ДЕЛАЕМ

Бюджет на будущий год имеет хорошие перспективы. Жить регион будет по доходам, но главное, в нем предусмотрены средства на создание и дальнейшее совершенствование комфортной и доступной среды, профессиональной медицинской помощи. Обеспечение качественным жильем, нормальными дорогами, местами в детских садах и школах. Всё это, конечно, волнует каждого жителя области.

Возьмем, например, ремонт дорог. На момент назначения Дмитрия Миронова и.о губернатора Ярославской области около 2\3 дорог не соответствовали нормативным требованиям. Ситуацию удалось переломить в 2017 году, когда в числе 36 регионов Ярославская область сумела войти в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» и получить финансирование. Кардинально изменился и подход к ремонту дорожной сети. В итоге в текущем году только по этой программе в области удалось отремонтировать около 81 километров дорог. Так, в Рыбинске, который в общей сложности получил из федерального бюджета на ремонт дорог 600 млн рублей, было отремонтировано более 30 километров городских магистралей.

- Все мы понимаем, что без качественных дорог, надежного сообщения между районами невозможно развитие региона, - говорит губернатор Дмитрий Миронов. - Если соблюсти выполнение трех важных критериев: найти добросовестного подрядчика, применять современные технологии и строго контролировать сроки и качество работ, проблема плохих дорог со временем будет решена.

В проекте бюджета на ближайшие три года только на обеспечение сохранности дорог регионального и межмуниципального значения предусмотрено более 2 млрд рублей.Федеальное софинансирование на трехлетний период более 3 млрд рублей Все это позволит привести в нормативное состояние порядка 500 км дорог.

Расходы на ГоспрограммыФото: (инфографика) Ксения КУЗНЕЦОВА

СОЦИАЛКА В ПРИОРИТЕТЕ

Есть в бюджете и другие важные для жителей региона цифры. Так, на исполнение адресной инвестиционной программы заложено около 3,4 млрд рублей. На эти деньги будут построены школы, детские сады и поликлиникав Ярославле, Рыбинске и Ярославском районе, ФОК с плавательным бассейном в Ростове. Кроме того, средства пойдут на приобретение квартир для детей-сирот, расселение аварийного жилья, строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства, окончание работ на строительстве незавершённых объектов, развитие промышленных парков.

При этом ключевой приоритет бюджета – социальная сфера. Только на выполнение соцобязательств в проекте заложено более 42 млрд рублей, что превышает 65% всей расходной части.

- При формировании регионального бюджета основной упор мы делали на реализацию стратегических инициатив Президента страны, увеличение доходной части, снижение государственного долга области и выполнение всех социальных обязательств, – говоритзаместитель председателя Правительства – директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин. – Реальный темп роста базового регионального продукта по итогам отчетного 2017 года составил 103,6%. Промышленное производство выросло на 13,6 процента. Бюджет 2018 года был сформирован в соответствии с социально ориентированными принципами. Задачами ближайших лет остаются улучшение условий жизни населения области, проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении всех социально значимых обязательств.

ОПЕРАЦИИ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Исполняющий обязанности главного врача онкологической больницы Владимир Нестеров

Одним из важных объектов капстроительства для ярославцев является хирургический корпус областной онкобольницы.

- Ситуация с реконструкцией онкологической службы назрела в области давно, - сообщил и.о. главного врача онкологической больницы Владимир Нестеров. - Поэтому нам очень нужен хирургический корпус.Он позволит решить ряд глобальных задач, одну из которых поставил Президент страны В.В. Путин – модернизировать онкологическую службу и снизить онко заболевания. В Ярославской области это одна из главных причин смертности населения. С введением корпуса в эксплуатацию мы сможем, частности, ликвидировать очереди на операции.

В целом же на развитие медицины будет направлено около 10 млрд рублей, это позволит завершить строительство обсервационного корпуса областного перинатального центра с приспособлением под реабилитационный центр для детей раннего возраста, также офиса врача общей практики в селе Новое Большесельскогорайона, отремонтировать и оснаститьбольницысовременным оборудованием.

АПК И НЕ ТОЛЬКО

Председатель комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости облдумы Лариса Ушакова

Немалые средства в главном финансовом документе заложены на развитие сельского хозяйства региона - почти 1 млрд 600 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на обновление машинно-тракторного парка сельхозпредприятий, на развитие растениеводства и животноводства, а также малых форм хозяйствования, поддержку фермеров, улучшение жилищных условий, в том числе и молодых специалистов, работающих на селе, др. Что касается газификации сельских районов области, то в будущем году будут реконструированы с переводом на природный газ две котельные в Борисоглебском районе, распределительные газовые сети в 12-ти сельских населенных пунктах в Мышкинском, Некрасовском, Рыбинском, Тутаевском, Ярославском районах, завершена газификация улицы Горячева в поселке Борисоглебский, а так же разработаны проекты на строительство газовых котельных в Мышкинском МР.

Не забыт в проекте бюджета и малый и средний бизнес. Только на государственную поддержку 1500 предприятий МСП предусмотрено более 178 млн рублей.

- Важно, что бюджет Ярославской области сформирован в полном соответствии со Стратегией социально-экономического развития «10 точек роста», которая была разработана по инициативе губернатора,и является бездефицитным и сбалансированным, – считает председатель комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости облдумы Лариса Ушакова. – Жить по средствам - значит правильно планировать день сегодняшний, а главное – завтрашний.

Откуда придут деньгиФото: (инфографика) Ксения КУЗНЕЦОВА

Бюджет региона в 2019 году прогнозируется бездефицитным: доходы и расходы составят по 65,3 млрд рублей.

Рост налоговых и неналоговых доходов в 2019 году составит 5,1% по сравнению с показателем текущего года, в 2020-м – 9,9%, в 2021-м – 11,3%.