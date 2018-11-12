Есть вопрос банку? Задай его!

Задавайте любые интересующие вас вопросы по темам, связанным с банковской сферой и личными финансами:

- потребительное кредитование и рефинансирование, вклады, кредитные и дебетовые карты, карты с кэшбеком/милями/бонусами,

- онлайн-сервисы, дистанционное обслуживание,

- законодательные инициативы, касающиеся банковского сектора, и другие вопросы.

На ваши вопросы ответит директор территориального офиса Росбанка во Владимире Александр Белов

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Директор территориального офиса Росбанка во Владимире Александр Белов

Вопрос: Человека без его ведома включили в список поручителей при оформлении кредита. Теперь ему звонят коллекторы. Правомерно ли это? Как быть в такой ситуации? Наталья Николаевна

Ответ: Договор поручительства не может быть заключен без вашего ведома, он должен быть вами подписан собственноручно. Скорее всего, речь идет о ситуации, когда вы были указаны одним из заемщиков в качестве контактного лица при оформлении кредита.

Если это так, вам необходимо сообщить, что данный номер не принадлежит заемщику, а вы не давали согласия на обработку ваших персональных данных. Банк обязан удалить ваши данные и прекратить звонить. В противном случае вы вправе обратиться в надзорные органы (Роскомнадзор, Федеральная служба судебных приставов).

Вопрос: Я пенсионерка. Снимала деньги в банкомате. Потом мне нужно было деньги положить. Охранник мне помогал, т.к. сама не смогла справится. Пин-код вводила при нем, он его видел. Теперь переживаю. Зная мой пин-код он может снять деньги с моей карты? Валентина Ефимовна

Ответ: Зная пин-код, но фактически не обладая вашей картой, посторонний человек не сможет снять с нее средства. Вместе с тем, рекомендую не допускать разглашения ПИН-кода третьим лицам, так как это является нарушением условий договора с банком и правил платежной системы. Кроме того, в случае, если злоумышленник будет знать ПИН-код и все-таки завладеет вашей картой, то оспорить операцию по ней будет практически невозможно.