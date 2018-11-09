2018-11-09T14:48:22+03:00
Общество

Студент Ярославского техникума рассекает по городу на самодельном «троллейбусе»

19-летний парень сконструировал электротранспорт, который может проехать 140 км на одной зарядке, и разогнаться до 70 км/ч за четыре секунды
Роман Рыжиков
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Фото предоставлено героем публикацииФото предоставлено героем публикации
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Можете представить себе самокат, несущийся со скоростью 70 км/ч мимо стоящих в пробке автомобилей? Водитель или, скорее, пилот, в шлеме и защитных очках сидит всего в паре-тройке десятков сантиметров над асфальтом. Промозглая осень. Утренний час пик. Завидев такое-то чудо автомобилисты бросают свои баранки и пытаются сфотографировать необычного участника движения. Не тут-то было! Его уже и след простыл…

Фото: "Жесть Ярославль" / vk.com

Фото: "Жесть Ярославль" / vk.com

Дмитрию Блиновскому 19 лет. Парень - студент Ярославского техникума радиоэлектроники с телекоммуникаций. Уже имеет образование сварщика и получает следующее по специальности «Ремонт и обслуживание радиоэлектронной аппаратуры». На учебу он добирается на электронном самокате, который сконструировал сам.

- Я его называю «Мини-троллейбус», - смеется юный кулибин. - Аккумулятор литий-ионный, сам собирал. Полного заряда хватит на 140 километров. Заряжается часа за два от любой розетки.

"Минитроллейбус" 19-летнего ярославца может проехать 140 км на одном заряде.

Руль и подвеска от велосипеда, тормоза – дисковые гидравлические. Необычное средство передвижения весит 35 кг и не занимает много места, так что его можно взять с собой практически куда угодно. Своей максимальной скорости «самокат» достигает всего за 4 секунды.

- У меня еще не было никаких проблем с другими участниками движения. Наоборот, все интересуются, улыбаются. Некоторые даже могут позавидовать, что мне бензин не нужен, - рассказывает Дмитрий.- Но и я стараюсь ПДД не нарушать и ездить так, чтобы никому не помешать и не подвергнуть себя опасности.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Изобретатель говорит, что уже точно проехал на своем «троллейбусе» пару сотен километров и пользуется им постоянно, однако, героем соцсетей он стал только сегодня:

- Зато не в кредит! – шутят одни.

- И насчет парковки можно не париться, – одобряют другие.

Да, может быть, это не самый безопасный вид транспорта, и, конечно, по дорогам общего пользования на нем лучше не рассекать… Но, согласитесь, этот парень заслуживает не только улыбки, но и настоящего восхищения за свою креативность.

19-летний ярославец сконструировал электроскутер, который может разгоняться до 70 км/ч за 4 секунды.

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