Лучший участковый области: звездочки и повышения бывают только в кино

8 Нояб. 18:14 2018-11-08T18:22:32+03:00

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Капитан полиции Михаил Долгодров представляет Ярославскую область во всероссийском конкурсе «Народный участковый». На своей должности он уже 14 лет. За это время полицейский повидал немало. О специфике работы в сельском поселении, участии в резонансных расследованиях и отношении его близких к нелегкой, а иногда и опасной работе главы семьи, Михаил рассказал корреспонденту КП-Ярославль.

- Михаил, вы живете в Рыбинске? Выезжаете в село, когда что-то происходит?

- Да, я родился и живу в Рыбинске, работаю в отделе полиции «Мариевка» Рыбинского МУ МВД России. Наша территория обслуживания - Покровское сельское поселение, Рыбинского района.

Работа участкового связана не только с выездами на происшествия. Я часто выезжаю проверять также внешнюю обстановку: провожу профилактические беседы, проверяю подучетный контингент: лиц, состоящих на различных профучетах, условно осужденных, владельцев оружия и так далее. Проверяю жалобы, сообщения, заявки от жителей.

- Как строится ваш рабочий день? Есть какой-то распорядок?

- У нас два режима работы: с 9:00 до 18:00 и с 13:00 до 23:00 вечера. Строится режим, исходя из материалов, заявлений, которые поступают в течение дня. Приходится рассматривать заявки, выезжать на место происшествия, искать очевидцев, свидетелей, проводить аналитическую работу на месте, заполнять документацию… Четкого алгоритма действий, как такового, нет. Мы всегда мобильны и, если что-то происходит, сразу выезжаем. У нас в участке никогда такого не было, чтобы нечем было себя занять в течение рабочего дня.

- Приходится ли вам выходить на работу по ночам?

- Такое бывает, когда нас вызывает начальство, если произошло какое-то тяжкое преступление, разбой. Я, как местный участковый, знаю, кого спросить, кого искать, население знаю очень хорошо… Если, например, приедет другой следователь, он может даже и улицу нужную не найти, понимаете? Поэтому, если происходит что-то серьезное, меня обязательно вызывают на работу.

- А до участкового вы работали в какой службе?

- Я работал в патрульно-постовой службе (ППС), в этом же здании «Мариевки», в городском отделении милиции три года. И только летом 2004 вступил на должность участкового в Покровском поселении, где работаю уже 14 лет. Может, поэтому меня и выдвинули на конкурс (смеется), меня все знают, я всех знаю.

- Какие были ваши первые впечатления, когда заступили на пост участкового?

- Было тяжело… Участковый - это совсем другие полномочия, обязанности и уровень. ППС подразумевает несение службы в наряде, а когда ты участковый, то ты - один.

К работе участкового иные требования, чем в ППС. Профилактика правонарушений, удаление с улиц и других общественных мест граждан, находящихся в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность - это функционал патрульной службы. Участковый же занимается чрезвычайными ситуациями своего административного участка, бумажной волокитой.

- Есть ли свои особенности работы сельским участковым? В какой сезон уровень работы повышается?

- В селе летом тяжело работается, дачники приезжают и начинают отдыхать. А там, где отдых - по закону всегда есть спиртное. Из-за этого нагрузка возрастает в разы: повышается уровень преступлений в состоянии алкогольного опьянения, сразу становится много телесных преступлений, краж, бытовых размолвок… Поэтому постоянно проводятся профилактические беседы с людьми, которые склонны к противоправным действиям.

- И как профилактика? Работает?

- Трудно перевоспитать неоднократно судимого человека, но положительный эффект все равно присутствует. Даже обычное появление сотрудника полиции что-то дает. Увидев его, человек лишний раз подумает: «А надо ли делать то, что я запланировал?»

- Каких краж присутствует больше?

- В основном, воруют что-то из бытовых приборов: косы, бензопилы и тому подобное…Дома вскрывают в зимний период и забирают все то, что дачники не увезли с собой. Правда, картошку и морковку сейчас воруют гораздо меньше (смеется), я даже забыл, когда такое было в последний раз.

- Как вас называют жители?

- По имени и отчеству, о прозвищах никогда не слышал. Знают меня, в основном, те жители, которые постоянно привлекаются за административные нарушения. Миролюбивые и послушные меня даже в лицо не узнают - у них в этом просто нет необходимости. Столкновения происходят только с теми, кто постоянно нарушает закон.

- Есть ли у вас оружие, и приходилось ли когда-нибудь его применять?

- Оружие есть, но, к счастью, я никогда его не применял. Запугивать оружием я не имею права, вообще доставать его могу только в критической ситуации. Вот, к примеру, муж сейчас начнет стрелять или резать жену, и без моего вмешательства все закончиться летальным исходом… Тогда, конечно, но только по долгу службы.

- Боится ли за вас ваша жена? Как семья относится к вашей работе?

- Конечно, как и у любой женщины, у нее всегда есть опасения за близкого человека, но сейчас она уже привыкла и к моей работе, и к графику. Я стараюсь не посвящать ее в мои рутинные будни и меньше рассказывать плохого. Для меня это работа, и случиться может всякое, но мы стараемся не нервировать друг друга.

- О вас писали, что вы участвовали в раскрытии тройного убийства...

- Было такое. Все произошло в 2012 году в деревне Большое Высоко, где рыбаки не поделили улов, и один троих притопил на другом берегу Волги. Сейчас я уже смутно помню подробности, но убийца сам потом признался во всем.

Моя жизнь и работа никак не поменялись после раскрытия этого громкого преступления. Звездочки и повышения бывают только в кино, а за мой срок службы никаких киношных приемов не происходило. Просто работаем дальше и выполняем свои обязанности. А если бы было иначе - все бы ходили генералами.

Проголосовать за участкового Михаила Долгодрова вы можете на сайте «Комсомольской правды».