Пионеры цифровой трансформации

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-08T11:32:17+03:00

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По прогнозу международной консалтинговой компании McKinsey & Company, к 2025 году сегмент цифровой экономики будет приносить до 8-10% ВВП России. Почему нужно осваивать «цифру» и как операторы связи участвуют в этом процессе? Об этом мы беседуем с руководителем по развитию корпоративного бизнеса Ярославского отделения компании «МегаФон» Натальей Капустиной.

- Термин «цифровая экономика» сейчас используется очень часто, но при этом у многих складывается впечатление, что разговоры о «цифре» – не более чем очередная кампания, просто модная тема. А что думаете вы – сейчас действительно начало новой «цифровой эры»?

- Я абсолютно уверена в том, что построение цифровой экономики – закономерный и необходимый этап. Это не может быть просто «модной темой» уже потому, что использование новейших технологий радикально меняет привычные бизнес-процессы и в наиболее развитых странах уже приносит до 10-11% ВВП. В России этот показатель пока находится на уровне 4%, мы в начале пути. Но перспективы развития нового сегмента очевидны. Цифровая экономика – тот «экспресс», который уже отправляется в будущее. И чем раньше в него «запрыгнуть», тем лучшим окажется результат.

- Каким может стать этот результат для бизнеса?

- С помощью современных цифровых услуг можно решать практически все бизнес-задачи – намного быстрее и эффективнее, чем прежде. Результат – во-первых, экономия времени, сил и денег. Раньше нужно было обходить квартиры, чтобы проверить показания водяных или газовых счетчиков, – сейчас благодаря технологиям М2М эти данные поступают и обрабатываются автоматически. Раньше приходилось обзванивать «полевых» сотрудников, чтобы понять, кто где находится и кого лучше отправить к клиенту, – сейчас есть услуги «Контроль автотранспорта» и «Контроль кадров», местонахождение таких специалистов или машин видно на ПК или смартфонах руководителей. Раньше предприниматели тратили значительные средства на рекламу в газетах или на ТВ, а сейчас при минимальном бюджете можно делать таргетированную SMS-рассылку – и отдача от нее будет намного выше, чем от традиционных видов рекламы.

Второй явный плюс цифровизации – повышение эффективности бизнес-процессов. На получение данных с сотен М2М-устройств нужны считанные секунды.Чтобы принимать управленческие решения, уже не нужно ждать отчетов за прошедший месяц – это делается в режиме реального времени.

Актуальная задача – сделать так, чтобы деятельность компании соответствовала требованиям законодательства. Здесь цифровые решения тоже помогают нашим корпоративным клиентам. Например, услуга «Wi-Fi с авторизацией», востребованная у руководителей кафе, гостиниц и других организаций, которые хотят обеспечить своих гостей свободным доступом в интернет. А комплексное решение по работе с онлайн-кассами – SIM-карта со специальным тарифом, сам кассовый аппарат, фискальный накопитель и сервис оператора фискальных данных – позволяет передавать данные о расчетах с покупателями в ФНС в онлайн-режиме.

- Давайте подробнее поговорим о новых технологиях. Как ваши клиенты используют, например, различные умные устройства?

- В частности, создавая умные офисы. У нас давно есть хорошие офисные решения – в частности, «Виртуальная АТС» для создания корпоративных телефонных сетей без капитальных затрат. Умная телефония позволяет минимизировать издержки на покупку оборудования, его обслуживание и поддержку, избежать дополнительных затрат на телефонизацию при переезде или открытии нового офиса. Но сейчас технологии мигрируют в сторону IoT и умных устройств стало гораздо больше. Например, датчики открытия дверей и окон, Wi-Fi-камеры для видеонаблюдения в офисах и на складах. С помощью SIM-карт «МегаФона» можно автоматизировать многие процессы. SIM-карты в кабинах грузовиков помогают следить за их местонахождением и экономить топливо до 30%. На молочном производстве в Тюмени так контролируется срок годности продукции и температура в помещении. В Ижевске наши IoT-решения обеспечивают удаленный мониторинг теплосетей. Это уже сейчас. А с развитием сетей 5G, где скорости мобильного интернета измеряются гигабитами, будут появляться целые умные города.

- А как вы применяете технологии Big Data?

- На возможностях «большой цифры» основана, например, услуга «МегаФон. Таргет», которая позволяет делать таргетированные рекламные и информационные SMS-рассылки. Из клиентской базы любого объема можно выбирать адресатов, отвечающих конкретным требованиям – по полу, возрасту, интересам, местонахождению. Так, информацию о скидках в автосалоне получат мужчины, которые делали в интернете запросы про автомобили. О новой коллекции в бутике – дамы нужного возраста. Об открытии продуктового супермаркета – жители ближайших кварталов или просто те, кто будет проходить мимо.

Возможности обработки массива обезличенных данных помогут даже выбрать, каким бизнесом заниматься в том или ином районе города. С помощью наших геолокационных сервисов можно определить, кто чаще всего проходит и проезжает мимо торговой точки – мужчины или женщины, молодежь или люди старшего возраста, автомобилисты или велосипедисты, – и делать им персонализированные предложения. Получить такую информацию можно и другими методами, но Big Data позволит сделать это гораздо быстрее.

Добавлю, что мы сами все чаще используем Big Data при разработке продуктов. Недавний пример – первый на рынке «тариф-конструктор» «Управляй». «МегаФон» проанализировал информацию более чем о миллионе корпоративных абонентов, и в итоге появились четыре версии этого тарифа: для руководителей, ключевых сотрудников, специалистов, проводящих большую часть времени на рабочем месте, а также для тех, кто обычно находится вне офиса.

- В целом как вы расцениваете роль «МегаФона» в создании цифровой экономики РФ?

- Могу без ложной скромности сказать, что мы в числе пионеров и главных «двигателей» этого процесса. Цифровые проекты невозможно реализовывать без мощной телеком-инфраструктуры – а она у нас есть. По данным Роскомнадзора, именно у «МегаФона» самое большое количество базовых станций – более 209 тысяч, что существенно больше, чем у других операторов.У нас самая протяженная сеть ВОЛС. И скорости мобильного интернета 4G, от которых зависит надежность работы цифровых услуг, тоже самые высокие – таковы данные миллионов замеров, сделанных абонентами «большой четверки» с помощью приложения Speedtest компании Ookla. Было бы недальновидным не использовать все эти возможности, которые могут обеспечить и нам, и нашим клиентам очевидные преимущества в условиях новой цифровой экономики.

Подчеркну, что практически все технологии связи, которые используются сейчас, «МегаФон» запускал первым – это было с сетями 3G, 4G и LTE-Advanced, сейчас мы успешно запускаем пилоты 5G.Сети пятого поколения позволят интернету вещей работать в сферах, где требуются большие скорости и минимальные задержки при передаче данных, они критически важны и для производства. И когда в России начнут массово создаваться умные и безопасные города, возможности нашей сети 5G окажутся широко востребованными в том числе государственными заказчиками.

- Такие города – это более отдаленная перспектива?

- Не настолько отдаленная, как кажется. «МегаФон» уже сейчас активно участвует в государственной программе «Цифровая экономика». В Иннополисе мы внедряем систему интеллектуального мониторинга и контроля ресурсов ЖКХ, в первых домах уже появились счетчики Мы запустили пилотные проекты в Сочи и Брянске – это соответственно «Безопасный город» и «умные дорожные знаки». Заключили соглашения о намерениях по развитию цифровых решений в Москве, Петербурге, Новгородской, Псковской и Ульяновской областях, в Удмуртии. Еще раз повторю свою мысль: цифровая экономика – уже не будущее, а настоящее. Если города с умными ЖКХ и общественным транспортом, развитыми системами контроля безопасности или «скорой помощью», врачи которой могут консультироваться с коллегами в интернете, кажутся пока фантастикой, то только потому, что подобные проекты реализуются «по частям». Но все эти технологии уже опробованы. Теперь предстоит вывести эти проекты на новый уровень, то есть внедрять «цифру» комплексно. Идет масштабная трансформация всего общества – и «МегаФон» сделает все, чтобы преимущества цифровизации как можно быстрее стали доступными каждому жителю России.